Pangangalap ng lagda para sa ABS-CBN franchise tuloy-tuloy

Patuloy na nadadagdagan ang mga nakakalap na lagda ng grupong People's Initiative for Reforms and Movement for Action (Pirma) Kapamilya, na layong mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN.

Nais ng grupo, na binubuo ng citizen volunteers, na idaan sa people's initiative ang pagbibigay ng prangkisa sa network. Ibig sabihin, kailangan nilang mangalap ng 7 milyong pirma ng mga rehistradong botanteng gustong maibalik sa ere ang ABS-CBN.

"We are cognizant na talagang urgent ito dahil mayroon tayong mga kababayan at Kapamilya na nawalan ng trabaho," anang abogado na si Mike Tiu, co-convenor ng Pirma Kapamilya.

"Mayroon tayong mga kababayan na nangangailangan ng impormasyon at para sa marami sa kanila, ang ABS-CBN ang kanilang source of news and information at isa ito sa may pinakamalawak na reach dito sa Pilipinas," dagdag niya.

Isa sa mga lumagda ay si Kenneth Geda, na taga-Quezon province at matagal nang tagahanga ng Kapamilya network.

Hindi umano siya nagdalawang isip na pumirma sa petisyon at bumuo pa ng mga Facebook group para ipakita ang suporta sa ABS-CBN.

Nakasaad sa 1987 Constitution at Republic Act 6735 o The Initiative and Referendum Act na kailangang makakalap ng lagda ng 3 porsiyento ng rehistradong botante sa bawat legislative district at 10 porsiyento ng kabuuang bilang ng registered voters sa bansa.

Puwede rin pumirma ang mga Pinoy sa ibang bansa, basta't rehistradong botante sila.

Sa oras na makumpleto ang bilang saka lang isusumite ang petisyon sa Commission on Elections (Comelec) at dadaan sa verification ang mga lagda.

Aminado si Tiu na hindi magiging madali ang people's iniative pero kumpiyansa ang grupong maaabot nila ang target.

"We're trying our best na as soon as possible to get the signatures. Sana before the year ends or before even the Christmas season begins, substantial na 'yong ating signatures," ani Tiu.

Noong Hulyo 10, pinatay ng House committee on legislative franchises ang aplikasyon ng ABS-CBN Corp. para sa panibagong 25-year franchise kahit hindi naman ito nakitaan ng paglabag sa anumang regulasyon o batas ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. -- Ulat ni Bettina Magsaysay, ABS-CBN News