Mga stranded sa Rizal Stadium dagsa pa rin; 2 isinugod sa pagamutan

Michael Delizo at Bianca Dava, ABS-CBN News

MAYNILA (UPDATE) - Dagsa pa rin ang mga locally-stranded individual (LSI) sa Rizal Memorial Stadium sa Maynila, na naghihintay ng kanilang mga biyahe ngayong Linggo sa ilalim ng Hatid Tulong program ng gobyerno.

Sa sobrang siksikan, isang lalaki ang hinimatay at dinala sa Ospital ng Maynila nitong umaga ng Linggo.

May isang taong gulang na bata ring dinala sa pagamutan nang lagnatin matapos umanong maambunan noong Sabado.

Sa unang araw ng Hatid Tulong program noong Sabado, aabot sa 1,900 stranded indibiduwal ang napauwi sa 3 rehiyon sa Mindanao.

Target namang mapauwi ngayong Linggo ang nasa 2,400 pang taga-Mindanao at higit 2,000 taga-Luzon at Visayas, karamihan ay taga-Samar at Leyte.

Isinasailalim din sa rapid test ang mga stranded individual.

Kapag nagnegatibo, saka pa lang dederetso ang indibiduwal sa pulisya para sa pagproseso ng travel authority.

Isasailalim naman sa confirmatory o swab test ang mga magpopositibo at mananatili muna sa quarantine facility habang naghihintay ng resulta.

Isa sa mga stranded ay si Dony Angeles, na pauwing Iloilo at 2 gabi nang natutulog sa Rizal Stadium.

Sa kaniyanang edad na 60 anyos, nangangamba siyang mahawahan ng COVID-19, lalo sa situwasyon sa loob ng stadium.

Bukod sa hindi na nasusunod ang social distancing, may ilan din daw na hindi sinusuot nang tama ang face mask.

Pero nangibabaw umano ang kaniyang kagustuhang makauwi ng probinsiya.

"Andami nang tao. Bigla akong natakot," ani Angeles.

Wala namang tigil ang pagdating at pagpila ng iba pang mga na-stranded sa labas ng complex.

Ayon kay Presidential Management Staff Assistant Secretary Joseph Encabo, hangga't kaya ay tatanggapin nila ang lahat ng dumarating na stranded individuals.

Pero nagpaalala si Encabo na may limitasyon at cut-off ang bawat rehiyon.