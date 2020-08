Mga kopya ng dyaryong Pinoy Weekly kinumpiska umano ng mga pulis

Watch more in iWant or TFC.tv

Kinondena ng isang pahayagan ang umano ay pagkumpiska ng mga pulis sa kanilang mga dyaryo sa Pandi, Bulacan nitong umaga ng Linggo.

Sa Facebook page ng pahayagang Pinoy Weekly, makikita ang mga larawan ng mga unipormadong pulis na bitbit ang tila mga bundle ng mga dyaryo.

Ayon kay Pinoy Weekly editor-in-chief Kenneth Roland Guda, biglang kinumpiska ng Bulacan police ang mga kopya ng kanilang mga dyaryo sa isang opisina ng urban poor group na Kadamay.

Wala rin umanong ipinakitang warrant ang mga pulis nang mangyari ang insidente.

"Sabi 'pag hindi binigay 'yong copies, may mangyayari... ibig sabihin, may threat sa kanila 'pag hindi sinurrender,' ani Guda.

"Ang sinasabi nila, itong publication na ito tinuturuan ang mga tao lumaban sa gobyerno," dagdag ni Guda.

Mariin naman itinanggi ni Jun Alejandrino, hepe ng Pandi police, ang umano ay raid at puwersahang pagkuha sa mga dyaryo mula sa anila'y bahay ng Kadamay group.

"Nagpapatrol ang kapulisan natin, nakita ang dalawang suspect walang face mask, noong sinita, nakita na may hawak na pamphlet," ani Alejandrino.

"Ngayon nakipagmatigasan sa mga pulis kaya inaresto," dagdag ni Alejandrino.

Pero aminado ang Pandi police na para sa kanila, hindi kayaaya-aya sa gobyerno ang mga nakasulat sa naturang dyaryo.

"Na-monitor lang na Kadamay at nakuha sa posession ang mga magazine na 'yan na katakot-takot ang hitsura ng mukha ni President Duterte," ani Alejandrino.

"Propaganda po 'yon, concern na ang internal security natin," dagdag ng hepe.

Iginiit naman ni Guda na walang katotohanan ang pahayag ng Pandi police.

Malinaw aniya na paraan ng pag-atake at pagkitil sa malayang pamamahayag ang ginawa ng mga pulis, tulad ng nangyari umano sa pagsasara ng ABS-CBN.

Desidido naman ang pamunuan ng Pinoy Weekly na magsampa ng reklamo sa Commission on Human Rights habang hinihikayat naman ng pahayagan ang Kadamay na magsampa ng kasong robbery laban sa mga pulis.

Kinondena naman ng College Editors Guild of the Philippines and insidente at sinabing pagkitil ito sa press freedom.

Kinondena rin ng National Union of Journalists of the Philippines (NUJP) ang nangyari at sinabing lehitimong news organization sa alternative media ang pahayagan.

Isa ring halimbawa ang insidente ng mga panganib na dulot ng Anti-Terrorism Act of 2020, anang NUJP.

Nanawagan din ang NUJP sa Philippine National Police na imbestigahan ang insidente, na malinaw anilang paglabag sa bill of rights sa ilalim ng Saligang Batas.

-- Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News