Mga guro ng katutubo sa Cotabato umapela ng tulong para sa learning materials

Ilang bundok at ilog ang tinatawid ng gurong si Khevin Sagayno para marating ang tahanan ng kaniyang mga estudyante, na kabilang sa komunidad ng mga katutubong Manobo sa bayan ng Magpet, Cotabato.

Mahirap man, ayon kay Sagayno, hindi niya alintana ang pagod dahil itinuturing niyang kayamanan ang mga batang tinuturuan sa komunidad.

Pero sa pagsisimula ng klase sa Agosto 25, mahihirapan umano nang husto ang mga estudyante sa distance learning.

Ipinaliwanag ni Sagayno na kahit may printed modules sila, kulang ito.

Tatlo lang din ang guro ng komunidad, na may higit 60 estudyante mula kindergarten hanggang Grade 6.

"We really need po support para makabili ng materials po," ani Sagayno sa panayam ng ABS-CBN News.

"We need a coupon bond po and printer po na magagamit ng mga bata kasi hindi po kaya ng aming MOOE (Maintenance and Other Operating Expenses ). Though may support po ang LGU (local government unit) and division office pero hindi po sapat para ma-provide po ang modules para sa mga bata po," dagdag niya.

Sa ilalim ng planong distance learning, mag-aaral ang mga bata mula sa kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng mga module.

Nangangamba tuloy ang mag-asawang Manib na hindi makapagpatuloy ng pag-aaral ang kanilang mga anak kung sila ang aatasang magturo.

Pito ang anak ng mag-asawa at 4 pa ang nag-aaral kaya panawagan nila sa gobyerno ay huwag kalimutan ang mga katutubong tulad nila.

"Hindi kami marunong magbasa, magsulat. Paano namin maturuan ang mga bata nang maayos?" ani Nora Manib.

Maaari umanong makipag-ugnayan kay Sagayno ang mga nais magbigay ng tulong sa pag-aaral ng mga estudyante.

Bukod sa printed module, maaari ring maihatid ang mga aralin sa mga estudyante sa bahay sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, digital modules, at online platform, ayon sa Department of Education.

Nanawagan din si Education Undersecretary Diosdado San Antonio sa mga volunteer na puwedeng tumayong guro sa mga estudyante sa bahay.

Isasailalim umano ang mga volunteer sa training.

Ayon pa kay San Antonio, puspusan na ang ginagawang dry run ng DepEd sa mga susunod na linggo bago opisyal na magsimula ang klase sa Agosto 24. -- Ulat ni Isay Reyes, ABS-CBN News