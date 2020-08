Ilang lugar sa Antipolo isasailalim sa lockdown simula Lunes

Isasailalim sa lockdown ang ilang lugar sa Antipolo City simula Lunes, Hulyo 27, dahil sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19.

Ayon kay Antipolo Mayor Andeng Ynares, ila-lockdown nang isang linggo ang mga sumusunod na lugar:

Sitio Upper Ruhat 3A, Brgy. Mambugan

1st Street ng Sitio Oreta, Brgy. San Isidro

Sitio Kamandag 3 sa Brgys. boundary ng Bagong Nayon at Mayamot

Zapanta Compound sa Brgy. San Roque

Bahagi ng Sitio Tubigan, Brgy. Dalig

- Matalino Street

- Plaza Dilao

- Maganda Street

- Masikap Street

- Mahinhin Street

Sa ilalim ng lockdown, ipagbabawal ang paglabas ng mga residente maliban sa frontliners, may medical emergencies, at persons authorized outside of residences tulad ng mga nagta-trabaho.

Tanging isang miyembro ng pamilya lamang ang puwedeng lumabas ng bahay para mamalengke o bumil ng essential goods.

Magbibigay din umano ang pamahalaang lungsod ng food packs 2 beses sa loob ng isang linggo.

Bibigyang daan din ng lockdown ang pagsasagawa ng COVID-19 test para sa ma residente, lalo iyong mga may sintomas at pasok sa vulnerable groups tulad ng mga senior citizen, buntis, at may ibang sakit.

Mayroon 215 active COVID-19 cases sa Antipolo, ayon sa huling tala ng city government.