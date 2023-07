MAYNILA - Balak kasuhan ng Quezon City Police District (QCPD) ang mga lumahok sa protesta laban sa State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Kasabay ng pagmartsa ng mga militanteng grupo sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City nitong Lunes, may namataang lalaki na nag-spray paint sa pader ng ginagawang MRT-7.

Ayon kay QCPD District Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, kasama ang nabanggit na lalaki sa sasampahan nila ng pormal na reklamo sa piskal.

Sasampahan rin ng reklamo ang mga nagsunog ng effigy. Una nang nagbabala si Torre na bawal magsunog ng effigy dahil paglabag ito sa Clean Air Act.

Pinagbigyan na lang umano ng mga pulis ang mga nagprotesta para iwas-gulo. Pero hindi umano ibig sabihin na ligtas na sila sa asunto. Direct filing sa piskal ang gagawin ng QCPD sa mga lumabag sa batas.

“Pinagbigyan lang muna para hindi magkagulo. Ang ikakaso sa kanila ay BP 880 violation ng Clean Air Act. Mga mahigit 30 sila nandoon. Yung nag spray paint, vandalism at kasama city ordinance ang ikakaso sa kanila," ani Torre.

Ipinaliwanag rin ni Torre na malayo ang van ng QCPD sa mga nagpo-protesta kahapon. Taliwas ito sa akusasyon ng ilang mga nagprotesta na sinadya umanong magbidyoke ng mga pulis para hindi marinig ang programa ng mga nagpoprotesta.

“Di kami bastos, sinungaling sila, inangguluhan kami ng cellphone na nakita naman ang mga tao...Pasensya siya it's her word agains our CCTV," ani Torre.

Pero ayon sa tagapagsalita ng Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) Southern Tagalog, hindi umano talaga nirespeto ng mga pulis ang kanilang kilos protesta.

"Bastos talaga yung PNP sa ginawa nilang videoke habang nagsasagawa kami ng protesta. Galangin nila yung kalayaan ng protesters at yung freedom of expression," ani Kyle Salgado.

Paliwanag ni Torre, Biyernes pa lang ng gabi hanggang Sabado ng umaga, nag-deploy na sila ng mga tauhan at tutugtog para mabigyan ng morale boost ang mga pulis.

Sa pangkalahatan, ayon kay Torre, posibleng umabot sa 400 ang kakasuhan ng pulis.