'Kulang-kulang': Activists dismayed over Marcos' 2nd SONA

Anti-government protesters burn an effigy with the images of President Ferdinand Marcos Jr. on a two-faced coin symbolizing the meager wage increase for workers on one side and a smiling image on the other, projecting unity, peace, and love of the country, during a march on Commonwealth Avenue hours before the president is set to deliver his second State of the Nation Address on July 24, 2023. Alec Corpuz, ABS-CBN News

MANILA — Activists were dismayed over President Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.'s second State of the Nation Address, saying it lacked programs that would address issues of the people.

"Sa totoo lang, hindi ito 'yung SONA na gusto nating marinig dahil pwede naman nating ma-access ang mga data na 'yan sa mga government websites," Bagong Alyasang Makabayan secretary-general Mong Palatino told ABS-CBN News in an interview.

"Gusto natin 'yung pag-amin kung ano talaga ang kalagayan ng bayan, ano 'yung kanyang programa para sa hinahanap. Unfortunately, wala tayong narinig na para sa pakipanabangan ng mga tao," he added.

Palatino was also alarmed over proposed tax and counter-insurgency policies.

"Nakakaalarma itong kanyang mga plano sa pagtaas ng buwis, 'yung kanyang plano na ipagpatuloy itong surrenderee program na peke, 'yung barangay development program, rebel amnesty, pero sa totoo lang, ito ay ginagamit para sa korapsyon," the activist said.

"Kailangan din nating pag-usapan 'yoong mga proyekto na 'yung epekto sa mga pamayanan ay displacement sa mga magsasaka at mga katutubo at ating bayan," he added.

Karapatan secretary-general Cristina Palabay echoed Palatino, saying that nothing has changed how Marcos will address issues on human rights.

"In his SONA today, Marcos Jr. has literally said nothing to address significant civil and political rights issues besetting the Filipino people today. Nothing on the International Criminal Court and the significance of the complaint on crimes against humanity in the Philippines," she said.

"Nothing on the extrajudicial killings, enforced disappearances, arrests and detention, in the regime’s counterinsurgency program. Nothing on the gnawing climate of impunity and the dire absence of justice and accountability on human rights violations."

Palatino vowed that Filipinos would strengthen their calls as they fight for their rights anew.

"Marami siyang mga nabanggit tungkol sa serbisyo, programa para sa pagkain, pero napaka-basic ng panawagan ng mga mamamayan natin na dagdag sahod, hindi ito kasama sa prayoridad para sa Kongreso, legislated wage increase na malaking tulong para sa buhay at pamilya dito sa ating bayan," he said.

"Inaasahan natin na magiging mas matindi ang paglaban ng ating mamamayan, dahil wala siyang binanggit ukol sa dagdag sahod, paano 'yung kapakanan ng manggagawa, sa tingin kailangang magpatuloy pa rin nang paglaban ng ating mamamayan."

