ICYMI: Balik-Saya 2023 sa Kuwait dinumog

KUWAIT - Sa kabila ng umiiral na entry ban para sa lahat ng mga Pilipino sa Kuwait maliban sa may residence visa, masayang naidaos ng mga Pinoy ang pagdiriwang ng Migrant Workers Day at Philippine Independence Day sa Balik-Saya 2023.

Pampa-good vibes itong hatid ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) kaisa ang Philippine Embassy sa Kuwait.

Samu’t-sari ang serbisyong hatid, may mobile consular services, passport processing, OWWA membership renewal, SSS, Pag-ibig inquiries at iba pa. May libre ring blood pressure at blood sugar check-up para sa OFWs.

“In behalf of our PANIK Organization, we are very happy po to be a part of this Balik- Sayang handog ng OWWA,” sabi ni Harriet Ordas,Vice President ng Pinoy Ambulance Nurses in Kuwait.

Ginawaran din ng loyalty award ang ilang OFWs na nagtrabaho sa iisang employer sa loob ng sampung taon at higit pa.

“Nasa cloud 9, at least na recognize yung length of service namin ng organiser ng events na’to. Always aim high, kung gusto mong ma-achieve yung goals mo,” sabi ni Allan Salonga, City Centre Manager, 21 years, Loyalty Awardee.

Pero isa sa mga pinakaabangan at nagbigay ng excitement sa okasyon ay ang OWWA OFW Got Talent! Nagpasiklaban ang higit dalawampung finalists. May mga kumanta, nag-beatbox, nagpatawa at nag-magic show.

Sa huli, wagi ang hataw na performance ng Akur8 dance crew na magiging kinatawan ng Kuwait sa OWWA OFW Got Talent global competition.

“I believe these events should be covered all around Kuwait because there is talent here, and these talents should be discovered not just in this place but worldwide so thank you so much,” sabi ni Yasir Bizaroo, singer-actor at judge ng OFW Got Talent.

Highlight naman ng Balik-Saya 2023 ang pasabog na performance ng Crystal Voice of Asia na si Sheryn Regis.

Sa Balik-Saya 2023 hatid ng OWWA feeling ng mga Pilipino sa Kuwait na nasa Pilipinas lang sila, kaya sa bawat birit ni Sheryn Regis ay sinasabayan nila.

Nag-perform din si Marion Aunor at kapatid niyang si Cool Cat Ash na kwelang-kwela. Hindi rin nagpahuli ang Infinity Talents sa Kuwait.

“Sila yung mga handog natin sa ating mga kababayan sa pagdiriwang ng ating Balik- Saya na muling binibigay natin sa ating mga kapwa OFW dito sa Kuwait,” sabi ni Dolor Elenany, Chairperson, Infinity Talents Kuwait.

Sa kabila ng entry ban ng mga Pinoy sa Kuwait maliban sa mga may valid residence visa, nakapasok ang tatlong Pinoy artists dahil US citizens sila.

“Kung napansin niyo po we did our best to bring some of the best singers and performers from the Philippines and we are very thankful to OWWA and DMW especially si Administrator Arnel Ignacio for giving the Filipinos in Kuwait opportunity to enjoy the very inspiring music,” sabi ni Ambassador Jose Cabrera III, Philippine Embassy-Kuwait.

“Sana maulit muli itong itong Balik-Saya, masayang-masaya po kami,” sabi Paulita Lundang, Judge, OFW Got Talent.

"Kami sa Ooredoo, masaya kami na naging bahagi ng Balik Saya," sabi ni Jeniffer Canillas, Manager, Ooredoo Pinoy Xpress.

Nag-uumapaw sa tuwa ang MWO-OWWA Kuwait sa tagumpay ng Balik-Saya 2023.

“We would like to thank and congratulate yung buong Filipino Community for a very successful Balik-Saya sa Kuwait. First time ever and dahil sa maganda ‘to baka magkaroon pa tayo ng next na Balik-Saya for the coming next year,” sabi ni Genevieve Ardiente, Welfare Office, MWO-OWWA-Kuwait.

Matapos ang isang araw ng masayang pagdiriwang ng 125th Philippine Independence Day, at Migrant Workers Day, tuloy lang ang buhay para sa OFWs sa Kuwait at hindi dapat bumitaw sa anumang pagsubok ng buhay.

