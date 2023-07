Buhawi nanalasa sa Vinzons, Camarines Norte

Halos masira ang bahay ng pamilyang Pajarin at ilan pang mga katabing bahay matapos ang pananalasa ng isang buhawi Lunes ng gabi, Hulyo 24, sa Barangay Sabang, Vinzons, Camarines.

Kuwento ni Marken Pajarin, 27, malakas umano ang ulan na may kasamang kulog at kidlat bago dumating ang buhawi. Bigla na lang raw itong humina at maya-maya pa ay narinig nilang papalapit na ang buhawi kung kayat nagtatakbo na lamang si Pajarin papasok ng bahay at niyapos ang kaniyang dalawang pamangkin.

Masuwerte namang nakaligtas ang magtitiya subalit wala pang katiyakan kung may mga nasaktan sa mga katabing residente dahil malawak aniya ang pinsalang dinala ng buhawi.

May mga rumesponde na umanong mga kagawad sa naturang barangay at mismong mga residente ay nagtulong-tulong na upang maialis ang mga kagamitang sinira ng buhawi.

