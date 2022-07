Watch more News on iWantTFC

HONG KONG -- Ilan sa pinagkakaabalahan ngayon ng mga Overseas Filipino Worker o OFWs sa Hong Kong ang outdoor activities.

Pitong taon nang nagtatrabaho bilang domestic worker si Yani Bryan Mayonget sa syudad. At sa kanyang day-off, pinili niyang sumali sa outdoor adventure group kung saan niya unang naranasan ang abseiling o pagbaba sa bangin.

“S a una lang po nakakatakot...Pero pag nasa gitna ka super enjoy siya kaya hindi ako nagsisisi nag-join ako,” kwento ni Yani.

Si Aracelli Nardo naman na 8 taon na sa HK, bagong myembro rin ng isang outdoor group. Ang kaba at saya na dulot ng mga aktibidad gaya ng ziplining ay ilan lang sa mga dahilan kung bakit sya sumali sa grupo.

“ We are also doing educational skills: I learned how to survive in the jungle; I learned how to rescue. I’m not an expert but at least I learned some basic skills on how to do rescuing and how to do it in the jungle of course,” sabi ni Aracelli.

Pareho namang mahilig sa kalikasan at outdoor activities sina Yani at Roselyn Saley. Nag-hiking lang noon si roselyn nang makilala niya ang grupo, 8 taon na ang nakalipas. myembro na siya ng grupo at nakakuha pa sya ng certificate ng Cardiopulmonary Resuscitation o CPR.

“O f course sa mga Filipina, lahing Gabrela Silang, they are very brave; they are very strong; they are willing to take risks. Yun ang masasabi ko. Saludo sa kapwa Pilipino dahil matatapang sila,” pagbabahagi ni Roselyn.

