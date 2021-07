Pinahigpit na border control, kahandaan ng mga ospital inirekomenda vs Delta variant

Inirekomenda ng Department of Health (DOH) ang mas mahigpit na border kontrol at kahandaan ng mga ospital sa harap ng banta ng mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19.

Sa pulong ng Inter-Agency Task Force kasama si Pangulong Rodrigo Duterte noong gabi ng Sabado, inirekomenda rin ng DOH ang pag-monitor ng mga local government unit (LGU) sa endorsed arrivals o mga pumapasok sa kanilang mga nasasakupan at pagpapatupad ng localized lockdown.

"Despite the data showing that there is already local transmission, border control continues to be a very critical component that we hope will continue to slow entry of more individuals who are positive, not just for Delta but also other variants of concern that may be discovered in the future," sabi ni Dr. Anna Ong Lim ng DOH technical advisory group.

Dapat din umanong palakasin ang health care system, ano man ang quarantine classification ng isang lugar.

"Hindi po 'yong ma-escalate tayo at saka lang naghahabol, dapat parating ready ang ating health care capacity," ani Lim.

Sa parehong pulong, nagbabala ang infectious disease expert na si Dr. Edsel Salvana na 60 porsiyentong mas nakahahawa ang Delta variant kaysa sa Alpha o United Kingdom variant.

Tatlong beses ding mas nakahahawa ang Delta variant kompara sa orihinal na virus, ani Salvana.

Maaari umanong umabot sa 8 tao ang mahawahan ng isang pasyenteng positibo sa Delta variant kompara sa unang virus na kayang makahawa ng 2 tao.

Sa pinakahuling ulat ng DOH, 64 ang na-detect na kaso ng Delta variant sa bansa.

Dalawa ang naitala sa Bacoor, Cavite, ayon kay Mayor Lani Mercado.

Para naman kay dating National Task Force Against COVID-19 adviser Dr. Tony Leachon, bigo ang bansa sa pagharap sa Delta variant.

Huli na umanong nagpatupad ng travel ban ang Pilipinas kompara sa Indonesia, Thailand at Malaysia.

Hindi rin umano iniulat ng DOH ang Delta cases mula noong Abril, mababang bilang ng COVID-19 tests, kawalan ng contact tracing, at mabagal na pagbabakuna.

Pero para kay Pangulong Duterte, walang pagkukulang sa pagbabakuna.

Dapat lang aniyang magpatupad ng mas maayos na proseso ng pagbabakuna ang mga LGU.

Hinimok din ni Duterte ang mga LGU na humanap ng mas maayos na vaccination center, lalo na ngayong tag-ulan na maaaring pagsimulan ng iba-ibang sakit.

Nakatakdang magpulong ulit ang IATF para pag-usapan ang ipatutupad na quarantine classificaiton sa Agosto.

— Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News