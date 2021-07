Mga dapat asahan sa huling SONA ni Duterte

Isang report card kung tawagin ng Malacañang ang huling State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes, na sesentro umano sa mga nagawa ng administrasyon.

Pero para kay Duterte, hahayaan na lang niyang mismong taumbayan ang humusga ng kaniyang mga nagawa.

"All I want the people is to just look around. Ito, ‘yong ganito. Hindi ko ipagyabang. Unang-una, hindi ko ito pera. That's not my money," ani Duterte.

"I will just mention what were the projects completed without necessarily attributing the miracle to me. Worker ako ng government. Nagtrabaho lang ako. So wala akong dapat ipagyabang," dagdag niya.

Ayon kay Dennis Coronacion, professor ng political science sa University of Santo Tomas, inaasahang titimbangin ni Duterte ang huling 5 taon ng kaniyang administrasyon at kung paano nito natugunan ang mga ipinangako nang umupo siya sa puwesto.

"The President should be able to tell us, during his final SONA, kung ano ang tingin niya sa kaniyang mga nagawa, especially 'yong pinangako niya noong 2016 sa campaign," ani Coronacion.

Maganda ring pagkakataon ang huling SONA para ipaliwanag ni Duterte ang mga desisyon sa mga kontrobersiyal na programa at polisiya, ayon sa propesor.

Isa rito ang madugong war on drugs, na nakaambang imbestigahan ng prosecutor ng International Criminal Court dahil sa umano'y mga pagpatay at pang-aabuso.

Pero para sa Malacañang, walang dapat ipaliwanag si Duterte.

"The people have spoken... Sa lahat po ng surveys, hindi po bumaba ang trust rating. Hindi po bumaba ang satisfaction rating ng ating mga kababayan sa kaniya," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Sa huling SONA, inaasahang ilalatag din ni Duterte ang mga prayoridad sa natitirang isang taon sa puwesto.

"Hindi po natin alam ang magiging papel sa kasaysayan ng Presidente, but his legacy will be dictated by this pandemic response," ani Roque.

Bukod sa pandemya, inaasahang tatalakayin din ni Duterte ang laban sa korapsyon at ilegal na droga.

Higit dito, umaasa si Coronacion na gagawin ni Duterte ang dapat sana'y ginawa niya sa umpisa pa lang ng kaniyang administrasyon: ang manawagan para sa pambansang pagkakaisa.

"This is the perfect time para mag-reach out si Presidente sa kaniyang naging katunggali sa politika. And that would send a strong signal sa troll army na itigil na rin nila, kasi kahit sila din nakaka-contribute sa pagiging polarized ng ating politika," ani Coronacion.

Ngayong may isang taon pa ng pamumuno, ang mahalaga, ayon sa Palasyo, ay masiguro na matupad ni Duterte ang kaniyang mga pangkao sa taumbayan bago tuluyang mawala sa kapangyarihan.

— Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News

