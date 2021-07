23 bahay sa Cavite nasira ng alon; higit 200 pamilya inilikas

Patuloy na humahampas ang malalakas na alon sa mga dalampasigan ng Tanza, Cavite dala ng masamang panahong bunsod ng habagat. Michael Delizo, ABS-CBN News

Umabot na sa 23 bahay sa tabingdagat ng Tanza, Cavite ang nasira dahil sa malalakas na alon bunsod ng masamang panahong dala ng hanging habagat, ayon sa isang lokal na opisyal ngayong Linggo.

Sabi ni TJ Bocalan ng Tanza Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, hinampas ng malalakas na alon ang mga bahay sa tabi ng dagat sa Barangay Amaya 5, Capipisa, at Calibuyo.

May 8 ring bahay na partially damaged.

Higit 700 indibiduwal naman umano ang inilikas o katumbas ng higit 200 pamilya dahil sa pagbaha at malakas na alon.

Sinabi ni Bocalan na may ilang mga bata ang sinisipon o inuubo na, pero may sapat naman umanong suplay ng gamot, ganon din ng pagkain at tubig.

Nakatakda umanong maglunsad ang health office ng Tanza ng COVID-19 testing sa mga nasa evacuation center ngayong araw.

