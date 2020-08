Pamimigay ng cash aid sa Bacolod, dinumog; physical distancing hindi nasunod

BACOLOD CITY - Nagsiksikan ang mga benepisyaryo ng social amelioration program sa isang barangay sa Bacolod City Biyernes ng umaga, at hindi na sinunod ang physical distancing sa gitna ng krisis ng COVID-19 sa bansa.

Naka-schedule sa Barangay Estefania ang pamimigay ng cash aid kaya nagkasiksikan at nag-unahan ang mga tao sa pila sa entrance ng Carlos Hilado Memorial State College.

Ayon sa punong barangay na si Jerry Tingson, may delay sa pamimigay ng SAP sa naturang barrio dahil hindi raw nagkapareho ang sistema nito at ng mga teller ng Department of Social Welfare and Development dahil per purok ang ipinatupad ng barangay.

Paliwanag naman ni Pacit Tero, DSWD officer ng Bacolod, dapat ang pagpapasok ng mga benepisyaryo ay alphabetical order at hindi per purok, kaya't nagkaproblema sa sistema.

Sa Brgy. Tangub naman, 30 minutos na pansamantalang ipinahinto ang pamimigay ng SAP matapos ding dagsain ito ng mga benepisyaryo, na hindi na sumunod sa physical distancing.

Hanggang Sabado na lang ang pamimigay ng SAP sa mga barangay sa Bacolod. Ang mga benepisyaryo na hindi nasaama sa listahan ngayong linggo ay maaaring masama sa pangalawang batch ng mga benipisyaryo sa susunod na linggo.