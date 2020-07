Noise barrage, motorcade para sa ABS-CBN ginanap sa Bacolod, Batangas City

Lumahok ang may 40 motorista sa Bacolod City sa panibagong noise barrage para sa ABS-CBN. Martian Muyco, ABS-CBN News

Muling nagsagawa ng motorcade at noise barrage ang ilang mga grupo at indibidwal sa Bacolod City para sa kanilang panawagan na muling ibalik ang ABS-CBN sa ere.

Nasa 40 mga sasakyan ang sumama sa motorcade na umikot sa Bacolod at nagtapos sa ABS-CBN local station.

Ito ang ikatlong motorcade na na isinagawa ng mga pribadong indibidwal sa lungsod para maipakita ang suporta sa istastyon.

Sabi ng isa mga sumama sa motorcade at noise barrage na si Marius Hechanova, hangad nila na marinig ng administrasyon ang kanilang hinaing bago ang nakatakdang SONA sa Lunes.

"ABS-CBN should be there because they are the ones giving us what is really the news. It's more of freedom of press, freedom of speech," sabi ni Hechanova.

May mga negosyante rin ng lungsod, youth organizations at religious groups na sumama sa motorcade at noise barrage.

Posibleng umanong magtuloy-tuloy na ang pagsasagawa ng caravan ng mga pribadong indibidwal at kanilang patuloy na panawagan para ibalik ang ABS-CBN.

Samantala, umikot at bumusina rin ang nasa 20 sasakyan sa Batangas City para mag-ingay laban sa anti terror law at katiwalian sa pamahalaan, habang ipinapahayag ang pagsuporta sa ABS-CBN at pag-depensa sa press freedom.

May ilang tricycle operators din na sumama sa motorcade.

Ayon kay Edu Garcia, pinuno ng Batangas Federation of Tricycle Operator na sumama sa noise barrage, paraan nila ito para maiparating sa mga residente ng Batangas City ang kanilang mga saloobin sa mga isyu ng bansa ngayon.

Ang aktibistang si Lito Bisa, kahit 52 anyos na, pinili pa ring sumama sa noise barrage para maiparating ang kaniyang mga hinaing sa administrasyon.

Pansamantalang pinahinto ng mga pulis ang mga sumali sa noise barrage nang dumaan ito sa istasyon nila.

Pero ayon kay Police Capt. Julius Almeda ng Batangas CPS, inaalam lamang nila kung may permit ang grupo at tiningnan ang OR/CR ng mga nakilahok. -- Martian Muyco at April Rose Magpantay, ABS-CBN News