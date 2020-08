Mga LSI sa Rizal Memorial pabiyaheng CDO, sinundo na ng Coast Guard

Pinasasakay sa bus ang ilang mga locally stranded individual sa labas ng Rizal Memorial Stadium sa Maynila nitong Sabado, Hulyo 25, 2020. Pa-Mindanao ang destinasyon ng karamihan sa mga LSI sa pamamagitan ng programang Hatid Tulong ng gobyerno. Mark Demayo, ABS-CBN News

Daan daang locally stranded individuals (LSI) na ang sinundo ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard mula Rizal Memorial Complex patungo sa Port Area sa Maynila nitong Sabado.

Dumiretso ang mga LSI sa Pier 4 kung saan naghihintay ang barko patungo sa Cagayan de Oro.

Pagdating sa port area, isa isa muling ininspeksyon ang mga bagahe ng mga LSI upang matiyak na walang dalang mga ipinagbabawal na gamit bago payagang sumampa ng barko.

Target ng Inter Agency Task Force na makapagpa-uwi ng aabot sa 8,000 LSI ngayong weekend sa ilalim ng Hatid Tulong program ng pamahalaan.

Una na ring humingi ng pag-unawa si Presidential Management Staff at Lead Convenor ng Hatid Tulong Project Assistant Secretary Joseph Encabo dahil sa siksikang sitwasyon ng mga LSI sa Rizal Memorial Complex.

Paliwanag ni Encabo, mas mabuting nasa loob ng stadium ang mga LSI kaysa sa kalsada.

Ginagawa na rin umano ang lahat upang matiyak na nakasuot ang mga ito ng facemask at nakasusunod sa sanitizing protocol at physical distancing.

Samantala, nanawagan naman si Sen. Christopher "Bong" Go, chairman ng Senate Committee on Health and Demography, sa mga ahensiya na ibigay ang lahat ng nararapat na tulong sa mga LSI at siguraduhing hindi sila magiging sanhi ng pagkalat ng virus.

“Sinabi ko naman noon pa na huwag pabayaan ang ating mga kababayan na kinakailangang umuwi sa probinsya. Tulungan natin silang makauwi pero bigyan natin sila ng maayos na sistema para hindi sila magkasakit at hindi sila nakaabang lang sa mga transportation terminals,” aniya.

Para masiguro ang ligtas na biyahe ng LSIs, makatutulong umanong gamitin ang single dispatch system na tulad ng nabinbing Balik Probinsya, Bagong Pag-asa (BP2) Program.

“Gawin lang po ito sa ligtas at tamang paraan. Sundin palagi ang health and safety protocols, at siguraduhin na maprotektahan ang mga komunidad na kanilang uuwian,” ani Go.