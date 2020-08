Metro Manila, karatig lalawigan, nakaranas ng malakas na pag-ulan

Ilang locally stranded individual na bahagi ng programang Hatid Tulong ng gobyerno at mga government personnel sinuong ang ulan sa Maynila, Hulyo 20, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News Ilang locally stranded individual na bahagi ng programang Hatid Tulong ng gobyerno at mga government personnel sinuong ang ulan sa Maynila, Hulyo 20, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News

Mahigit isang oras nakaranas ng malakas na pag-ulan sa Metro Manila at mga karatig lalawigan nitong Sabado.

Sa Marcos Highway bahagi ng Antipolo City, ilang sasakyan ang tumirik dahil sa lakas ng agos ng baha mula bahagi ng Pagrai patungo sa Masinag.

Kanya kanyang silong din ang mga motorista sa ilalim ng LRT Line 2 upang isuot ang mga kapote.

Ilang netizen na rin ang nagsabi na nakararanas ng pagbaha sa Brgy. Manggahan at iba pang bahagi ng Pasig City.

Patuloy pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Kamaynilaan nang ipost ang artikulong ito.

Sa thunderstorm advisory ng PAGASA, naranasan ang malakas na pag-ulan na may pagkulog at malakas na hangin sa Metro Manila, Rizal, iba pang bahagi ng Bulacan, Batangas, Cavite, Quezon, Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan, Laguna at Nueva Ecija.

Maaaring magtagal ang malakas na pag-ulan sa loob ng dalawang oras.