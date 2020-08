Mag-ina patay matapos pagbabarilin sa Sta. Cruz, Laguna

Dead-on-arrival sa ospital ang isang mag-ina matapos sila pagbabarilin sa harap ng isang money remittance center sa Brgy. Pagsawitan sa Sta. Cruz, Laguna Biyernes ng hapon.

Ayon kay Police Lt. Col Chitadel Gaoiran, acting chief ng Santa Cruz Municipal Police, nasa loob ng naka-park na kotse ang isa sa mga biktimang si Jeffrey Mirasol nang lumapit ang di pa nakikilalang suspek at binaril ito.

