Ilang pamilyang stranded, sa labas ng Rizal Stadium nagpalipas ng gabi sa takot na mahawaan ng COVID-19

Kevin Manalo at Jekki Pascual, ABS-CBN News

MAYNILA - Sa pangamba na makakuha ng sakit na COVID-19 sa loob ng Rizal Memorial Stadium sa Maynila, sa labas na lamang nagpalipas ng gabi ang ilang indibidwal at pamilya na bahagi ng programang Hatid Tulong ng pamahalaan.

Libo-libo na ang locally stranded individuals (LSI) sa loob ng stadium at para dumistansya at mapababa ang tiyansa na magkahawaan ng COVID-19, hindi na pumasok sa loob ang iba sa kanila.

Ayon kay Interior Secretary Eduardo Año, nasa 8,000 indibidwal ang inaasahan nilang sasali sa pangalawang batch ng Hatid Tulong program ngayong Sabado at Linggo.

Kasama rito ang mga pansamantalang nanunuluyan sa Philippine Army gym, Villamor Airbase Elementary School, Manila Science High School, at NAIA.

Pauwi na si Dianne Nicole Sumera sa Agusan Del Sur. Pero, hindi pa siya nakakapagpalista sa programa.

“Humihingi kami ng tulong para makauwi sa Agusan Del Sur po. Mag-aabroad po dapat ako. Noong March 15 po dapat alis ko pa-Saudi Arabia. Na-cancel po dahil sa COVID," ani Sumera.

"Uuwi na po ako kasi nandoon ang asawa ko at pamilya ko,” aniya.

Hindi na raw siya babalik sa Maynila o mag-aabroad pa dahil ubos na ang kanyang pera.

“Di na lang po, dito (Agusan Del Sur) na lang. Ang anak ko may sakit na polio.”

Sina Elsa Habohab at Irene Lara naman ay sabay silang uuwi sa Butuan, kapag nakapagrehistro nasa Hatid Tulong.

“Naabutan po kami ng COVID eh, galing kami sa Pampanga. Pumunta kami sa kapatid ng kinakasama ko at doon kami nastranded. Plano po namin makauwi na sa probinsya sa Butuan po," ani Elsa.

"Nandoon na rin mga mahal namin sa buhay."

Mangingibang-bansa rin sana umano si Irene.

“Pa-Qatar sana, di natuloy naabutan ng lockdown. May ticket na po ako sa airplane eh palaging cancel. Kaya po ito, Hatid Tulong kaya nag-avail kami," aniya.

"Di muna kami pumasok [sa stadium] kasi sa loob sobrang daming tao doon eh."

Ang mag-anak naman na Unda, gustong-gusto nang makauwi sa Saranggani. Magpaparehistro rin sila para makabiyahe agad.

“Wala na pong trabaho dito sir. Hirap na. Wala na pambayad. Uuwi na lang sa probinsya sa Saranggani Province. Dito po kami pinahintay sir eh. Noong una okay naman sana pero hirap na mag-apply, Construction worker po ako. Ayun sana makauwi na kami doon,” sabi ni Jonel.

Mahigpit ang seguridad sa sports complex. Bukod sa mga security guard, may mga pulis din na nakabantay sa gate ng stadium.

Ayon sa kanila, magsisimula ang rapid tests ng mga papauwiin sa Sabado.

Una nang nangako si Ano na magiging komportable ang biyahe ng mga tao. May 120 buses, limang sea vessels at tren ng PNR ang maghahatid sa kanila sa iba't ibang probinsya ng libre, na may kasama na ring pagkain.

Inabisuhan na ng Department of the Interior and Local Government ang mga tatanggap na local government units na maghanda na sa pagdating ng mga LSI.