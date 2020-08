2 drug suspect patay sa buy-bust sa Lucban

Droga, pera, mga baril at bala ang narekober mula sa dalawang drug suspect na napatay sa buy-bust operation sa bayan ng Lucban sa Quezon. Larawan mula sa Public Information Office ng Quezon Police Provincial Office

LUCBAN, Quezon - Patay ang dalawang drug suspect sa ikinasang buy-bust operation ng pulisya sa Barangay Kulapi sa nasabing bayan, Sabado ng madaling araw.

Ayon sa Public Information Office ng Quezon Provincial Police, nagbenta ang isa sa mga suspek ng isang plastic ng hinihinalang shabu pero nakatunog na pulis ang kaniyang katransaksiyon kaya pinaputukan umano ang operatiba.

Nakaganti naman ng putok ang mga pulis na ikinamatay ng suspek.

Nagtangka pa umanong tumakas ang kasamahan nito gamit ang kanilang sasakyan pero naabutan din ng mga pulis.

Bumaba umano ito ng sasakyan at nagpaputok din sa mga pulis.

Parehong taga-Muntinlupa City ang mga napatay na suspek.

Narekober sa unang suspek ang dalawang plastic ng hinihinalang shabu, mga pera, cellphone at ID.

Nakuha naman sa isa pang suspek ang bag na may plastic ng hinihinalang shabu, magazine na may mga bala, cellphone, dalawang kalibre .45 baril at mga basyo ng bala.