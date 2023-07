Pagbi-bidyoke ng mga pulis sa Commonwealth, inalmahan

QUEZON CITY - Umalma ang isang grupo sa kumalat na bidyo ng mga pulis na nagbi-bidyoke sa Commonwealth Avenue, Quezon City nitong Lunes.

Sa video na pinost sa Twitter ni Rachelle Villamor, makikita na kumakanta ang ilang pulis habang nasa truck ng Philippine National Police.

Ayon sa kanya, "napakabastos ng Quezon City Police District” dahil sinabayan umano ng mga pulis ng pagbi-bidyoke ang programa ng mga magsasaka.

"Habang naglulunsad ng programa ang mga magsasaka at kabataan mula sa Southern Tagalog para ipahayag ang kalagayan at mga isyung bitbit nila ngayong araw, imbes na pakinggan, NAG-VIVIDEOKE ang QCPD para hindi marinig ang programa ng mamamayan," ani Villamor.

Nakarating kay Mayor Joy Belmonte sa pamamagitang din ng Twitter ang insidente.

Dagdag pa nila, miyembro umano ng National Capital Region Police Office (NCRPO) ang mga nasabing pulis at hindi parte ng QCPD.

"Ang inyong concern ay aming ipinahatid na sa PNP upang maaksyunan, at para masigurado na magiging malaya at mapayapa ang pagpapahayag ng mga raliyista sa kanilang mga hinaing. -Admin," ayon sa tweet.

Kinumpirma ng PNP na sa NCRPO ito pero wala umano silang nakikitang masama dito.



Ayon kay NCRPO Acting Director Police BGen. Jose Melencio Nartatez Jr., morale boosting sa mga tauhan ang kantahan.

“Wala akong nakikitang videoke o nambubully. In face puwede nga nating patugtugin yung marching band natin dito...Pang entertainment natin at pampasigla sa mga pulis natin yun and it is not intended for anybody, except marching band...Wala akong nakikitang paglabag," ayon kay Nartatez.

Dagdag pa niya, magiging test case umano ito kung sakaling may magsampa ng kaso laban sa PNP.

Ayon naman kay Police BGen. Nicolas Torre III, malisyoso ang pagpost ng video.

“They have posted that video, tignan mo naman talagang dinikitan yung aming truck tapos vinideohan nang pagkalayo layo yung stage, tapos sasabihin nila di nila marinig stage nila. Kung gusto nila marinig stage nila eh di lumapit sila sa stage nila. Bakit dito sa stage ng pulis lumapit at para makinig naman sa pinagagawa ng pulis. Ngayon may kumakanta mga pulis, eh kahapon pa kami kumakanta diyan kasi kahapon pa kami nandiyan dahil naiinitan mga tao ano gusto nila?" aniya.

Hindi rin umano ito pambabastos. Ang mga nagpro protesta aniya ang hindi sumunod sa pinag-usapan.

“Binabastos? Presidente nga sinunog nila ang effigy may narinig ba sila? Napaka entitled naman nila. If they can make the sound ano masama na ang pulis kumakanta? At malayo yun at pulis ang nauna sa lugar. Wala sa permit yun ha. Ang permit nila ay nasa CHR. Pumunta sila sa Philcoa outside of the permit," dagdag ni Torre.

Sa kabila ng mga issue, naging payapa naman ang idinaos na ikalawang State of the Nation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

“This is generally peaceful we can make it burador natin sa susunod na SONA, perhaps we can improve.” Sabi ni Nartatez.

Ayon sa NCRPO, umabot sa higit 4,000 ang nagkilos protesta at aabot naman sa higit anim na libo ang mga pro-Marcos protesters.

Wala ring naitalang naaresto na lumabag sa gun ban.

Wala rin naitalang lubhang nasaktan sa mga rally ang NCRPO.