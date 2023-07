Mga environmental group, nadismaya sa SONA ni Marcos Jr.

MAYNILA - Nadismaya ang ilang environmental groups sa laman ng ikalawang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Ayon sa grupo, hindi nabago ng SONA ang ibinigay nilang bagsak na grado sa unang taon ni Marcos.

Hindi kasi nabanggit ng pangulo ang mga isyu may kinalaman sa kalikasan na dapat daw tutukan ng pamahalaan.

Isa na rito ang isyu sa reklamasyon lalo na sa Manila Bay.

“Kahit banggitin man lamang sana ang moratorium pero wala, malala ang sitwasyon natin sa reklamasyon,”ani Jordan Fronda ng Center for Environmental Concerns Philippines Inc.

Ikinakabahala rin ng grupo ang mga ibinidang mga mega projects ng pangulo gaya ng mega dams, mega bridges na malaki umano ang epekto nito sa kalikasan.

Ayon kay Jon Bonifacio ng Kalikasan PNE, mega disaster ang magiging hantungan nito.

“Ano ba ang hantungan nito kundi mega disaster para dun sa mga nakatira sa mga areas na ito, pagpapalayas sa mga tao, pagkasira ng mga ecosystem, etcetera. So yun ang nangyayari talaga sa realidad,” ani Bonifacio,

Isa rin sa mga hinintay ng grupo ang mabanggit ang mga kaso ng ilang environmental defenders. Pero hindi ito nasabi ng pangulo.

“It goes to show na hindi niya kinikilala yung pag-atake sa ating mga environmental defenders bilang isyu, siguro yung mga nakikita niya, yung mga nababasa niya reports sa tingin niya okay ang nangyayaring yun may mga pinapatay, may mga inaaresto, these are the people who are defending the land,” dagdag pa ni Bonifacio.

Dagdag pa ng grupo, hindi kompleto, hindi komprehensibo at kulang ang SONA ng pangulo.

“Halata na hindi niya priority ang environment sector sa nangyaring report to people o SONA na ginawa ni PBBM, hindi nabanggit ang mga kanina nating ini-expect kagaya ng pag amiyenda sa widldlife conservation act,” ani Mark David De Guzman ng One Pawikan.

Dahil dito, ayon sa ilang environmental groups, patuloy silang magbabantay sa administrasyon para maisulong ang karapatan lalo na ng mga nangangalaga sa kalikasan at maibigay ang tamang pangangalaga dito.