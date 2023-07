ICYMI: Relasyon ng PH at UAE mas tumibay pa

DUBAI - Hindi lang isa kung hindi dalawang beses ipinakita ang makulay na bandila ng Pilipinas sa pinakamataas na gusali sa mundo, ang Burj Khalifa sa Dubai, United Arab Emirates kasabay ng ika-125 na pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas noong June 12.

“Sa ngalan ng isang milyong kababayan ko dito, ako’y nagpapasalamat sa United Arab Emirates at pinagbigyan tayo masaksihan ang bandila ng Pilipinas dito sa iconic na Burj Khalifa, the tallest building. Sa akin yan aside from the spectacular event, symbolises our friendship. Our flag was recognized and displaying it in one of their most iconic buildings,” sabi ni Ambassador Alfonso Ferdinand Ver, Philippine Ambassador to the UAE.

“Sa lahat ng mga Pilipino dito sa UAE, I am encouraging everyone to be grateful dahil dito sa UAE very welcome po tayo ditong mga Pilipino,” sabi ni Ericson Reyes, President, Filipino Social Club in Dubai.

“Of course we are very proud as a Filipino. Kung baga pinupugay po yung dugong Pinoy dahil sa ibang bansa ay kinikilala din ang mga Filipino,” sabi ni Jacinto Gonzaga, OFW sa Dubai.

“I felt surreal. I have been away for two years and it is good to be back here in the UAE to witness again the lighting of the Philippine flag,” sabi ni Jason Bucton, bumibisitang Pinoy sa Dubai.

Ito na ang pangatlong pagkakataon na nai-display ang watawat ng Pilipinas sa tanyag na gusali na may taas na higit 2,700 feet.

Dahil dito lubos ang pasasalamat ng mga Pilipino sa UAE. Nagbigay din ng ayuda ang gobyerno ng UAE sa mga naapektuhang mga Pilipino sa muling pag-aalburoto ng bulkang Mayon kamakailan.

“A plane load of 55,000 thousand tons of relief goods have been earmarked for the Philippines that will be given to those affected and displaced by Mayon Volcano, hindi natin hiningi iyon, hindi nila sinabing may kapalit, but pinadala lang nila,” sabi ni Ver.

Bukod sa ayuda, nagpasalamat din sina Ver at Department of Foreign Affairs Acting Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo Jose de Vega sa gobyerno ng United Arab Emirates sa pagpapalaya o humanitarian pardon sa tatlong pinoy na nakulong sa bansa.

“That just goes to show ang ating samahan, ang ating pagkakaibigan, ang tiwala nila sa ating mga Pilipino na nagpunta dito at nag-pursige at nag-contribute na rin sa pag-asenso ng UAE,” saad ni Ver.

“Nagpapasalamat kami sa kinauukulan ng United Arab Emirates sa pagpapatawad nila sa tatlong mga Pilipino na nakulong dito, isa na rito ay nasa death row. Nagpapataunay na patuloy na labanan natin ang karapatan ng ating mga kababayan sa ibang bansa, sa ating mga kababayan,” pahayag ni De Vega.

Unang nang nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. kay UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan sa isang tawag sa telepono, ayon sa opisina ng Presidential Communications Office (PCO).

Ang pagpapatawad ay sagot sa apela na ginawa ni Marcos noong Abril.

