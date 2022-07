Sari-saring isyu ang binigyang diin ng higit 100 demonstrador mula sa Bayan Southern Tagalog na lumahok sa isang protesta ngayong Linggo, isang araw bago ang kauna-unahang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Isa sa mga hiling ng grupo ay huwag sana balewalain ng pangulo ang maritime rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea.

"Malinaw sa'tin na China has a very aggressive position doon sa ating territorial property," ani Bayan Southern Tagalog Spokesperson Casey Cruz.

"We are challenging President Bongbong Marcos na panindigan 'yong arbitral ruling at ipakita mismo na paninidigan niya yung ating pambansang soberanya," ani Cruz.

Nag-umpisa ang protesta sa Chinese Embassy sa Makati at tumulak papunta sa tanggapan ng Department of Trade and Industry, at opisina ng oil companies sa Makati at Taguig.

Ayon kay Cruz, gusto ring i-protesta ng grupo ang pagtatalaga kay Raphael Lotilla bilang kalihim ng Department of Energy.

"It is not a secret na related siya sa Petron Corporation at sa Aboitiz Power," ani Cruz.

"It is really inevitable kay Secretary Lotilla na hindi niya mai-relate yung interest ng Aboitiz and Petron Foundation once siya na yung secretary ng Department of Energy," dagdag niya.

Nauna nang sinabi ng Department of Justice na legal ang pagkaka-appoint kay Lotilla, na nagbitiw na rin bilang independent director ng Aboitiz Power Corp.

