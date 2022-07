Hindi malayong makapasok sa Pilipinas ang monkeypox, sabi ngayong Linggo ng isang infectious disease specialist.

Sa panayam ng ABS-CBN News, sinabi ni Dr. Rontgene Solante na hindi maiiwasan ang monkeypox sa Pilipinas dahil sa dami ng biyaherong dumadating sa bansa.

"It’s a matter of when because we have a lot of travelers coming in," ani Solante, head ng adult infectious diseases and tropical medicine unit ng San Lazaro Hospital.

Ayon kay Solante, mahirap na ngayong ma-detect ang sintomas ng monkeypox dahil iba na ang katangian nito kompara sa na-detect sa West Africa at Central Africa kung saan endemic ito.

Mas kaunti na aniya ngayon ang skin lesion at localized lang, partikular sa ari.

Mayroon ding hindi nakararanas ng skin lesions, pero may sugat at pamamaga sa entrada ng puwet.

Ilan pa sa maaring maranasan ay lagnat, pananakit ng ulo, at panghihina.

Tiniyak ng Department of Health na handa itong tumugon sa monkeypox.

Binuo na ang Philippine Inter-Agency Committee on Zoonosis na kinabibilangan ng Department of Health, Department of Agriculture, at Department of Environment and Natural Resources.

Kabilang din sa mga ginagawa na ng kagawaran ang testing at surveillance.

"The Research Institute for Tropical Medicine and the UP Philippine Genome Center is already capable of detecting the monkepox. We had been receiving samples from the start… sa lahat naman po ng tinest natin, negatibo lahat sa monkeypox," ani DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire.

Sinisikap na umano ng DOH ang maingat na pagpapakalat ng impormasyon kaugnay ng monkeypox.

May pakikipag-ugnayan din sa mga organisasyon, komunidad, hygiene clinic at advocate para sa tamang pagpapalaganap ng impormasyon kung paano naipapasa ang monkeypox nang walang stigma.

Iginiit ng DOH na kahit sino ay maaring makakuha ng monkeypox.

Para kay Solante, dapat isama rin sa guidelines ng DOH na i-test sa monekypox ang mga may sexually transmitted infection na may skin lesion.

Nauna nang idineklara ng World Health Organization ang public health emergency of international concern dahil sa pagkalat ng monkeypox sa iba't ibang bahagi ng mundo.