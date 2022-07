Nakatakda na ngayong Hulyo 25, 2022 ang unang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ABS-CBN News/file



MANILA — Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa buong Quezon City ngayong Lunes, Hulyo 25, dahil sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr., sabi ng lokal na pamahalaan.

Alinsunod ito sa executive order na inilabas ni Quezon City Mayor Joy Belmonte nitong Sabado.

Ipinag-utos na rin ni Belmonte na gawing half-day ang trabaho sa lahat ng opisina ng Quezon City Hall sa Lunes.

Ibig sabihin, wala nang pasok ang lahat ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Quezon City Lunes ng hapon, maliban na lang sa mga kawani sa "essential services" tulad ng traffic management, health and rescue, law enforcement, at disaster response.

Isang araw bago ang SONA, ibinahagi ng QC government ang pakipagpulong ni Belmonte sa Quezon City Law and Order Cluster upang pag-usapan ang mga nakalatag na plano sa naturang okasyon.

Una nang pinayagan ni Belmonte ang mga raliyista na magsagawa ng mga kilos-protesta sa araw ng SONA ni Marcos. Pinayagan din ang mga tagasuporta ni Marcos na magsagawa ng pagtitipon sa lungsod.

Sa Lunes ng hapon nakatakdang ibigay ni Marcos ang kaniyang unang SONA sa una ring joint session ng Senado at Kamara sa Batasang Pambansa.

KAUGNAY NA VIDEO:

