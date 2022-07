Si Oriental Mindoro Gov. Humerlito “Bonz” Dolor. ABS-CBN News/file

MANILA — Inanunsyo ni Oriental Mindoro Gov. Humerlito “Bonz” Dolor na nagpositibo siya at ang asawa niya sa COVID-19.

Ayon kay Dolor, nakaramdam siya ng pananakit ng katawan at lagnat pag-uwi niya galing sa trabaho sa kapitolyo nitong Miyerkoles ng gabi.

Matapos niyang magpositibo sa COVID-19, agad niyang kinansela ang lahat ng mga lakad at trabaho niya bilang pagsunod sa health protocols.

"Simula pa Huwebes hanggang sa araw na ito, lahat ng aking gawain bilang punong lalawigan ay pansamantala po nating ipinagpaliban para na rin po sa kapakanan at kaligtasan ng lahat," aniya.

Dahil fully vaccinated at naturukan na ng booster shots si Dolor at ang asawa niya, halos wala na raw silang sintomas ng COVID-19 na nararamdaman.

Dahil dito, hinikayat ng gobernador ang lahat ng mga nasasakupan niya na magpabakuna at magpa-booster shot laban sa COVID-19.

“Ako po mismo ang testament na dahil bakunado ako at may booster shots, halos wala pong sintomas na nararamdaman kundi kaunting pananakit ng katawan, mild na fever, 37.8 lamang po at nagkaroon din ng konting pag-ubo. Pero makalipas ang isa, dalawang araw pagkatapos ng medication, wala na rin po natira," ani Dolor.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News

