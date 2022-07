Inaresto ang anim tripulante at isang kapitan ng isang isang commercial fishing boat na nangingisda sa municipal waters sa bayan ng Catanauan, Quezon nitong Biyernes.

Ayon sa report ng pulisya ng Catanuan, dakong alas 3:00 ng madaling araw, nang makita ng pinagsanib na tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang mga commercial fishers sa municipal waters, na ipinagbabawal sa batas.

Natuklasan na gumagamit din ang mga mangingisda ng driftgill net na ibinabawal din.

Nasa kustodiya na ng Catanauan police ang mga tripulante at kapitan at nakatakdang sampahan ng kaso.

Kabilang din sa kakasuhan ang may-ari ng bangka.

- ulat ni Ronilo Dagos

MULA SA ARCHIVES

Watch more News on iWantTFC