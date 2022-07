5 umano'y illegal recruiters arestado sa Bacolod City

Inaresto ng National Bureau of Investigation ang limang tao sa Bacolod City kaugnay sa reklamong illegal recruitment kung saan mahigit 100 na applicants ang pinangakuan umanong makapagtrabaho abroad.

Ayon kay NBI Bacolod Chief Atty. Renoir Baldovino, nasa P50,000-P150,000 ang placement fee na binabayad ng mga nagre-reklamo para makapagtrabaho bilang farm workers o hotel staff sa Japan at Australia.

Noong Biyernes, Hulyo 22, nagkasa ng entrapment operation ang NBI. Isang poseur-applicant ang ipinadala sa agency at nang makumpirma na nagsasagawa ng illegal recruitment activities sa loob ng opisina, kaagad na pumasok at hinuli ang lima.

Limang hinihinalang illegal recruiters ang naaresto sa operasyon.

"Yung poseur-applicants natin pinag-submit ng mga requirements. So yun lang, pagsa-submit ng mga requirements na yan, that proves na meron silang ginagawang recruitment, recruitment activity which is illegal dahil wala nga silang POEA license," paliwanag ni Baldovino.

Nagduda umano ang mga nagrereklamo nang natagalan ang ipinangako sa kanilang trabaho sa ibang bansa kaya minabuti nilang puntahan ang Philippine Overseas Employment Administration at doon nila natuklasan na wala palang lisensiya para mag-recruit ang naturang kumpanya.

Ang lima ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 8042 o Migrant Workers and Overseas Filipino Act.

Tumanggi nang humarap sa camera ang mga inaresto pero idiniin nilang consultancy firm lang sila at hindi nagre-recruit.

- ulat ni Angelo Angolo

