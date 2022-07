MANILA — Timbog ang 2 drug suspect sa Navotas City sa ikinasang operasyon kontra droga ng pulisya ng lungsod.

Isinagawa sa Silang Street sa Barangay San Jose ang buy-bust operation nitong Sabado ng gabi.

Nasabat mula sa 2 suspek ang mga supot na naglalaman ng 2 kilong hinihinalang marijuana na may street value na P300,000 at isang kalibre .22 na revolver.

Nahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.

—Ulat ni Larize Lee

MULA SA ARCHIVE

