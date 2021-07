Bahagi ng 2 bahay nilamon ng sinkhole sa Taal matapos ang lindol

Bayan Patroller Joram Salazar

Dalawang bahay ang nasira nang gumuho ang lupa sa Barangay Laguile sa siyudad ng Taal, Batangas matapos ang 6.6 magnitude na lindol Sabado ng umaga.



Nilamon kasi ng sinkhole ang bahagi ng 2 bahay, ayon sa ilang residente roon.

Nabasag ang boses ni Bayan Patroller Joram Salazar habang ikinukuwento sa Bayan Mo, Ipatrol Mo kung paano gumuho ang bandang kusina ng kanilang bahay na kare-remodel lang noong Mayo ngayong taon.

Ayon kay Salazar, napansin nilang nagkaroon ng bitak ang kanilang bahay matapos pumutok ang Bulkang Taal noong January 2020.

May sinkhole na ring nakita malapit sa kinatatayuan ng bahay nila, pero hindi naman nila magawang lumikas dahil wala naman daw silang ibang lilipatan. Dito na sa Barangay Laguile ipinanganak at lumaki si Salazar at ang kaniyang 3 kapatid.

Sa ngayon, lumikas muna sa mga kamag-anak ang lola at mga magulang niya habang ang kaniyang mga kapatid ay nagtatrabaho sa ibang lugar.

Naiwan siya sa bahay para maghakot pa ng mga gamit na maaaring maisalba. Aniya, balak pa nilang bumalik sa kanilang bahay at tatambakan na lang ang gumuhong lupa kapag gumanda ang panahon.

Sa panayam ng Bayan Mo, Ipatrol Mo kay Rowena Almazan, ang focal person ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office (MDRRMO) sa Taal, sinabi nito na fissure0stricken o madaming bitak sa lupa ang Barangay Laguile.

Sabi ng opisyal, mahigpit nang ipinagbabawal na bumalik at tumira sa mga nakitaan ng sinkhole.

May ibang fissures na rin daw ang lumitaw sa nasabing lugar noong pumutok ang Bulkang Taal noong January 12, 2020, at posible umano na ang sinkhole na ito ay nagsanga mula sa mga dating mga bitak.

Ayon pa kay Almazan, nabisita na noong isang taon ang lugar na ito ng Phivolcs at Mines and Geosciences Bureau ngunit patuloy pa umano ang pag-aaral kung anu-anong mga lugar ang dapat nang abandonahin.

Paliwanag pa niya, ang maaaring sanhi ng panibagong sinkhole ay ang sobrang paglambot ng foundation ng lupa dahil sa patuloy na pag-ulan na pinalala pa ng paglindol kanina.

Agad namang pinuntahan ni Taal Mayor Fulgencio Mercado ang Barangay Laguile para i-monitor ang nagyaring pagguho.

Sa isang livestream sa kanyang Facebook page, sinabi ni Mercado na kailangan lumikas ang lahat ng nasa 5 metro mula sa sinkhole.

Naitawag na rin niya sa MDRRMO ang nangyari. Nakatakdang inspeksiyunin ng Mines and Geosciences Bureau at Phivolcs sa Lunes ang lugar.

Namigay din ng relief goods ang pamahalaang lungsod sa mga residenteng apektado ng pagguho at nanghingi ng paumanhin dahil wala pa raw pabahay o relocation site na maaaring lipatan.

Dahil dito ay pinalilikas muna ang mga residente sa kanilang mga kamag-anak sa mga kalapit na bayan.

Sa panayam ng BMPM kay Mercado, sinabi rin niyang 5 bahay ang apektado ng nasabing pagguho nitong Sabado ng umaga. Bibigyan din daw sila ng cash assistance.