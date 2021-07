Mga high-powered na armas nasabat sa Tawi-Tawi

Kuha ng Joint Task Force Sulu

MAYNILA - Matataas na kalibre ng armas ang nasabat ng mga awtoridad sa bayan ng Panglima Sugala, Tawi-Tawi noong Huwebes.

Ayon sa Western Mindanao Command, nagsumbong ang isang residente na may mga naghahakot ng baril gamit ang isang watercraft mula sa Sitio Pasabuli, Brgy. Tongbangkaw sa bayan papunta sa Brgy. Banaran sa bayan ng Sapa-Sapa.

Dahil sa ulat, nag-conduct ng maritime security patrol ang Joint Task Force at sinundan ang naturang watercraft.

Ayon kay Lt. Col. Charlie Caña, commander ng MBLT-12 na sumunod sa watercraft, napunta sila sa isang bahay ng isang "Tasil" kung saan nadiskubre ang ilang high-powered na armas sa isang sako.

Tatlong M16A1 rifle, isang M203 grenade launcher, tatlong M16A1 handguard, isang 3-9X40E scope, 14 long at six short M16 magazine, dalawang 40mm ammunition, isang rifle grenade, apat na chest rig, at 352 na 5.56mm live ammunition ang nakuha ng mga awtoridad.

Pinaniniwalaang sa suspek na pingangalanang "Tasil" ang nasabat ng mga baril at bala. Nai-turnover na sa kustodiya ng 212th Marine Company umano ang mga naturang armas.

