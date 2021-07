Ilang parte ng Luzon inulan ng habagat, niyanig ng lindol; libo-libo inilikas

Umaabot sa 3,077 na pamilya o 13,225 na indibidwal ang nasa mga evacuation center sa Marikina City nitong Sabado. Bianca Dava, ABS-CBN News

MAYNILA (UPDATE) —Libo-libong mga residente ang inilikas sa Luzon dahil sa ulan na dala ng habagat, na sinabayan pa ng paglindol na yumanig sa ilang lugar umaga ng Sabado.

Ang habagat ay epekto ng bagyong Fabian at nagpabaha sa ilang parte ng Kamaynilaan at mga karatig lugar nitong Sabado.

Sa Marikina, aabot sa higit 15,000 katao ang inilikas magmula alas-10 ng umaga, matapos itaas sa ikalawang alarma ang Marikina River.

Umaabot sa 3,077 na pamilya o 13,225 na indibidwal ang nasa mga evacuation center sa Marikina City.



Sa Malanday Elementary School— ang pinakamalaking evacuation center sa lungsod— nagtungo ang mga residenteng nasa low-lying areas ng barangay. Ayon sa evacuation camp manager, 735 na pamilya o halos 3,000 na indibidwal ang naroon.

Ayon kay Nancy Teylan, camp manager ng Malanday Elementary School, nabawasan na ito dahil inilipat ang ibang pamilya sa mas maluwag na mga evacuation center sa lungsod.

Aminado si Teylan na pahirapan ang pagpapatupad ng minimum health protocols lalo ang physical distancing, pero sinisikap nilang maipatupad ito. Hangga’t maaari, isa o dalawang pamilya lamang ang pinapayagan sa bawat classroom.

Humiling na rin sila sa lokal na pamahalaan ng karagdagang modular tents para sa mga evacuee. Patuloy rin ang kanilang pag-monitor sa mga evacuee, pero sa ngayon wala pa naman daw nagpapakita ng sintomas ng COVID-19.

May nakahanda namang kuwarto sakaling may makitaan ng lagnat, ubo at sipon.

Ayon naman kay Police Col. Benliner Capili, hepe ng Marikina Police, dalawang pulis ang nakatalagang magbantay sa bawat evacuation center. May naka-stand by din na nasa 35 na pulis sa Provident Village, sakaling kakailanganing palikasin ang mga residente.

Sa huling update bandang alas-1:15 ng hapon nasa 15.9 meters na lamang ang water level sa Marikina River, kung kaya’t ibinaba na ito sa first alarm. Ayon kay Marikina Mayor Marcy Teodoro, nakahanda na ang lungsod oras na magtuloy-tuloy ang pag-ulan at itaas muli ang alarma sa ilog.

"Dati, ang aming evacuation centers ay nasa 15 hanggang 18 lamang. Pero dahil sa social distancing, kailangan mag-ingat, nagbukas kami ng additional evacuation centers," ani Teodoro.



Sa Maynila, higit 300 pamilya ang inilikas dahil sa epekto ng habagat.

Pero may ilan na ayaw lumikas sa takot na anurin ang kanilang mga kagamitan.

Ayon sa lokal na pamahalaan, nagpapatuloy ang kanilang pagkumbinsi sa mga residente na lumikas na dahil sa banta ng pagguho ng mga bahay, partikular na sa mga nakatira malapit sa ilog.

Matindi rin ang naging daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng South Luzon Expressway dahil sa pagbaha.

Sa bayan ng Rosario sa Cavite, aabot hanggang baywang o hita ang tubig-baha sa ilang barangay, partikular na sa Barangay Bagbag 1 at Bagbag 2.

Halos baha na ang lahat ng 20 barangay sa bayan ng Rosario, ayon sa kanilang municipal disaster office, na itinuturo sa pagiging mababa ng lugar.

Bandang alas-11 ng umaga rin ay sinabi ni Bacoor Mayor Lani Mercado-Revilla na may mga bahagi ng kanilang lugar na trak lang ang nakakadaan.

May nasa 1,000 pamilya rin ang inilikas sa Oriental Mindoro, ayon kay Gov. Humerlito Dolor. Pero sa ngayon aniya ay wala namang naitalang namatay dahil sa pagbaha.

Sa isang public press briefing sinabi ni NDRRMC spokesperson Mark Timbal na sapat pa ang kanilang suplay para ayudahan ang mga naapektuhang residente.

Sabi rin ni Presidential Spokesperson Harry Roque na may mga nakaantabay na pondo at mga kagamitan na puwedeng ibigay sa mga inilikas sa baha.

Kasabay ng pag-ulan ay nagkaroon pa ng lindol sa bayan ng Calatagan, Batangas, na naging sanhi ng pagyanig sa ilang lugar kabilang na ang Metro Manila.

Sa panayam sa TeleRadyo sinabi ni Ronald Torres ng Calatagan disaster office na nasa evacuation area na ang mga tao bago tumama ang paglindol kaya naiwasan ang karagdagang pinsala ng landslide.

Malaking hamon din para sa disaster office ang pagsasabay-sabay ng ulan at lindol dahil sa pangangailangan na isaalang-alang ang banta ng COVID-19.

"Napakahirap, mahirap po para sa amin, lalo na marami tayong binabantayan. Mahirap po na nasa COVID operation pa tapos nga maraming pag-ulan. Meron po kaming experiences ng landslide at bukod po dito ay meron pa nga pong pagbaha," ani Torres.

Nasa 48 pamilya sa ngayon sa Calatagan ang nananatili sa evacuation center, na katumbas ng 190 indibidwal. Pero paglilinaw ni Torres na karamihan ay apektado ng pagbaha at hindi lahat ng inilikas ay kinailangang ilikas dahil sa lindol.

Apat na araw namang lubog ang 22 barangay sa bayan ng Naujan, Oriental Mindoro. Isolated din ang ilang barangay at maraming alagang hayop na ang namatay.

Sa tala ng siyudad, nasa 3,000 residente na ang inilikas. Umapela na rin ang lokal na pamahalaan na mabigyan ng pansin ang kanilang problema sa baha.

"Hindi po kaya ng LGU. Ginagawan po namin ng paraan pero parang nagiging gamot kabayo lamang po, kailangan po talaga namin ng suporta galing sa national government na matulungan kami sa pangmatagalang solusyon para hindi taon-taon mangyari ito," ani Naujan Vice Mayor Sheryl Morales.

Nilinaw naman ni Phivolcs director Renato Solidum na walang kinalaman ang pagyanig sa volcanic activity ng Taal Volcano, na ibinaba kamakailan sa Alert Level 2 mula Alert Level 3.



-- May ulat nina Bianca Dava, Jacque Manabat, Michael Delizo, at Johnson Manabat, ABS-CBN News

