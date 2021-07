800 residente ng 4 na binahang barangay sa Cainta inilikas

Ilang mga residente ng binahang mga barangay sa Cainta ang inilikas sa mga evacuation centers. Larawan mula kay Cainta Mayor Johnielle Keith Pasion Nieto

MAYNILA—Inilikas na ng pamahalaang bayan ng Cainta, Rizal ang nasa 800 mga residente matapos tumaas ang baha sa 4 na barangay dahil sa mga pag-ulan na dulot ng habagat.

Ayon kay Mayor Kit Nieto, ang inilikas na mga residente ay mula sa mga barangay ng San Isidro, San Andres, San Juan at Sto. Domingo.

“ ’Yung main highways natin are all passable. Ang problema po natin ’yung mga villages na dinadaanan ng mga creeks na napupunta sa outflow ng floodway, sila po yung overflow, kaya po ang naging cause nun bumaha po yung ibang malalaking villages natin dito sa Cainta,” pahayag ni Nieto.

Sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng umaga, agad na nilang inilikas sa mga eskuwelahan at covered courts na hindi binabaha ang mga residenteng nakatira sa floodway.

“The rest were evacuated sa social halls natin at sa mga senior citizens’ buildings na itinayo natin sa loob ng mga villages. Nasa mga 800 individuals ang na-evacuate,” sabi niya.

Napadalhan na rin nila ng mga pagkain ang mga residenteng naapektuhan ng pagbaha.

Ayon kay Nieto, malaking epekto sa kanilang bayan ang paglakas ng ulan sa lugar ng Montalban.

“Kasi as of 1 a.m. nakapagtala sila ng 138 millimeters ng rainfall, which is approximately ’yung nangyari sa Ulysses. Tapos um-adjust ’yan by 3 o’ clock sa 127 millimeters. Ang mga ulan na ’yan na nage-gauge nating galing sa mga bundok. Sila po ’yung bibigyan namin ng 6 hours bago makarating sa mga lugar namin para dumaan po at lumabas ng floodway,” sabi niya.

Watch more on iWantTFC

Pero hindi aniya agad na nakakalabas ang tubig na galing sa mga bundok ng Montalban at Antipolo sa Manggahan floodgate na nagbibigay muna ng prayoridad para makadaloy palabas ang tubig mula Metro Manila.

“ ’Yung ulan at baha rito is not primarily caused by the rains that fall within our town. ’Yang ulan na ’yan galing sa higher grounds kasi kami ’yung nasa baba,” sabi niya.

Ang kanilang tutok na lamang ay mapabilis na mapababa ang baha, dahil maayos naman aniya ang kanilang drainage system.

Nagbibigay din sila ng abiso kada oras sa kanllang mga residente para malaman kung kinakailangan na ba nilang lumikas o hindi.