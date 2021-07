275 pamilya inilikas mula sa binahang 20 barangay sa Calapan City

MAYNILA - Nasa 275 na pamilya ang kasalukuyang nasa mga evacuation center matapos na malubog sa baha ang may 20 barangay sa Calapan City dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan.

Ayon kay Mayor Arnan Panaligan, naglikas sila ng mga apektadong pamilya nitong Biyernes at marami pa sa kanila ang hindi pa nakakabalik ng bahay.

“Meron tayong 275 families sa ating mga evacuation centers. Equivalent ito sa 871 individuals. Ito ay kakaunti. 'Yung iba naman kasi sa bahay nila nanatili, 'yung iba may mga second floors kaya doon na lang sila tumigil sa halip na magpa-evacuate sa mga evacuation centers,” sabi ni Panaligan.

Pinapadalhan naman umano ng food assistance ang mga residente sa evacuation centers. May nakalaang pondo aniya ang barangay para sa relief goods at nakahanda ang lokal na pamahalaan kung kukulangin ito.

Sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng umaga, sinabi ni Panaligan na karamihan sa mga binahang lugar ay mga agricultural barangay na malapit sa ilog.

Sa kabuuang 62 barangays ng lungsod, 20 dito ang matatagpuan sa mga rural areas ang nalubog sa baha.



“Ang bahang 'yan ang source niya talaga 'yung ilog kaya naapektuhan sila. Ang mga barangay na ito ay mga farming areas din, mga palayan ang affected. Wala pa kaming damage, kino-collate pa ng aming agricultural office,” sabi niya.

Inaasahan ni Panaligan na magkakaroon ito ng malaking epekto sa agricultural production ng lungsod.

“Ang aming city ang supplier ng bigas d'yan sa Metro Manila at sa Calabarzon. Rice granary kasi ang Calapan City at 'yung ganitong buwan, July, ay nasa flowering stage na ang mga palay kaya nakakalungkot 'yan. It means hindi lang kakulangan ng supply, kundi may epekto din sa income ng mga farmers,” sabi niya.

