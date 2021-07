2 subdivision sa Bacoor naka-lockdown dahil sa 2 kaso ng Delta variant

MAYNILA - Isinailalim sa lockdown ang dalawang subdivision sa Bacoor City sa Cavite dahil sa dalawang kaso ng mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19.

“Nag-announce kagabi ang aming lungsod na may dalawa po kaming Delta variant patient dito sa lungsod so nag-lockdown po ng Addas 2C at saka po ng El Grande sa may Molino 6, subdivision po ito,” ayon kay Bacoor City Mayor Lani Mercado Revilla.

Mananatili ang lockdown sa dalawang subdivision hanggang Hulyo 26.

Sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng umaga, sinabi ni Revilla na agad na umaksiyon ang lokal na pamahalaan para ma-isolate ang mga first generation na nakasalamuha ng mga pasyenteng may Delta variant matapos ipagbigay-alam sa kanila ng Department of Health nito ring Biyernes na may nagpositibo sa nasabing strain sa kanilang lungsod.

Ayon sa alkalde, dalawang linggo na halos ang nakalipas bago nila malaman ang estado ng dalawang pasyente. Ang una aniyang pasyente ay na-swab noong Hulyo 10.

“Kung bibilangin mo, tapos na 'yung dalawang linggo na isolation. 'Yung isa naman po July 11 nagpa-swab, nalaman din namin kagabi.

Immediate naman ang naging action namin. Na-isolate namin, na-contain namin first generation contacts nitong Delta variant patient.

Sad to say tapos na 2 weeks,” sabi niya.

Binanggit ng alkalde na parehong galing sa ospital ang dalawa nilang Delta patients.

“'Yung first patient kasi galing sa panganganak so I believe siguro na swab dahil mangangak. 'Yung Delta variant No. 2, nakita namin na magbabantay siya sa isang pasyente sa isang ospital. So sinwab siya kasi magbabantay siya. Technically, they’re all in a hospital,” sabi niya.

Sabi ni Revilla na problema ang contact tracing dahil halos dalawang linggo na rin ang nakalipas.



“It will become a nightmare for us. Ok lang kung nandoon lang 'yung tao sa ospital at hindi siya lumalabas. Nalaman namin si Delta variant No. 2 nagkaroon pa ng children’s party sa bahay nila,” dagdag pa ni Revilla.

Sa naunang Facebook post ni Revilla nitong Biyernes ng gabi, sinabi niya na aabot sa 250 pamilya sa Addas 2C at 900 naman sa El Grande ang kailangang manatili muna sa kanilang mga bahay habang nagsasagawa ng contact tracing.

“Paalala lang po sa aming mamamayan sa Addas 2C at El Grande to stay at home. Nagko contact tracing tayo for the next two days. Kino-consolidate lang natin 'yung first, second, and third generation na mga tao na nakaulayaw nitong Delta variant patient na ito,” sabi niya.

Maghahatid din ang lokal na pamahalaan ng relief goods sa nasabing mga lugar at magkakaroon din ng disinfection para hindi na kumalat pa ang virus.

Umabot na sa 64 ang kabuuang kaso ng Delta variant sa bansa, kasama na ang 17 bagong na-detect na kaso.