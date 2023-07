Vendors may hiling kay Marcos sa SONA 2023

A tarpaulin bearing the initials 'SONA' hangs along Batasan Road in Quezon City on July 22, 2023, two days before President Ferdinand R. Marcos Jr.'s State of the Nation Address (SONA) on Mon, July 24. Maria Tan, ABS-CBN News

MAYNILA -- Pagpapababa sa presyo ng pangunahing bilihin -- 'yan ang nais ng ilang mga negosyante at mamimili na magawa ng Marcos Jr. administration.

Sa ikalawang SONA ng pangulong Ferdinand Marcos Jr., nais ng ilang nagtitinda sa Commonwealth Market na mapababa ang presyo ng bigas.

Si Jheriel Terado, tumutulong sa pagtitinda ng bigas sa kanyang magulang at siya mismo, ramdam ang mataas na oresyo ng bigas.

Gustuhin man daw nilang maibaba ang presyo ay mahal din ipinapasa sa kanila.

"Sa rice po sobrang taas ng rice sabi ng ibang supplier. Mahal kuha nila sa palay kaya bagsak nila sa presyo ng bigas is mataas din. Kaya bilang seller dito, kami din yung pumipilit ibaba kahit hindi maibaba ng husto. Basta maibigay lang sa mga consumer sa mababang gusto nila presyo," ani Terado,

Si Ria Secreto na vendor din sa palengke, nais rin na matutukan ng pangulo ang inflation o pagtaas ng bilihin.

"Siyempre gusto natin basic commodities natin bumaba, kasi talagang tumaas po. Marami pong umaaray po pagdating sa presyo ng bilihin, kasi sumobrang taas po ang presyo ng bilihin, basic needs. Nananawagan po tayo sa ating pangulo na sana po mapababa ang presyo ng mga bilihin," ani Secreto.

Si Amor Layson na isang taxi driver score na 50 porsiyento ang ibinigay sa pangulo kahit pa ibinoto niya ito noong halalan.

Mas tumaas kasi anya ang bilihin at dahil limitado ang kinikita ay hirap sila sa pang araw araw na gastusin.

"Nung bago ka maupo yan ang pangako mo eh. Bakit ganun ang bilis tumaas ng bilihin pero yung suweldo ng tao ang bagal tumaas? Kawawa na kaming mahihirap. Mga anak ko hindi na makakain ng isda, eh hasa hasa tambakol hindi na ako makabili. Noong kumakandidato ka pa lang binoto kita. 100 percent ako sayo, pero sa ngayon 70 ibibigay ko sayo," ani Marcos.

Ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP, nais naman na huwag suportahan ng pangulo ang isinusulong na legislative wage dahil may epektibo namang sistema ngayon.

Sabi ni ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. 10 porsiyento lang ng manggagawa ang apektado sa legislative wage habang yung 90% ay wala namang employers gaya ng mga magsasaka, mangingisda, drivers at mga market vendors.

Rekomendasyon din nila na mapadali pa ang proseso ng pagbubukas at pagpapatakbo ng negosyo sa bansa.

"Pag igihin pa yung ease of doing business. yung bureaucracy kasi napakahirap, marami pa ring red tape," ani Luis sa Teleradyo Serbisyo.

