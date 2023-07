MAYNILA - Patay ang isang lalaki matapos barilin sa loob ng isang videoke bar sa IBP road corner Kaunlaran sa Quezon City nitong Sabado ng gabi.

Ayon kay Police Staff Sgt. Angel Pascasio III, imbestigador ng Quezon City Police District CIDU, bigla na lamang umanong binaril ang 55-anyos na biktima at inaalam pa nila ang dahilan.

“Actually, sinasabi naman nitong mga witness natin (na) walang commotion na nangyari. Wala ding verbal na usapan. As in agad-agad lang binaril," sabi ni Pascasio.

Base sa imbestigasyon ng mga pulis, nakatalikod ang biktima nang barilin.

“Ang sabi nung witness natin, pagkarinig niya ng putok, dalawang putok, lumabas itong dalawang suspek na naglakad nang casual patawid sa kabila, sa direksyon ng Litex,” dagdag niya.

Isa lamang umano sa dalawang suspek ang nagpaputok ng baril.

Dalawang basyo ang narekober sa pinangyarihan.

“Nakita doon sa head tsaka neck part na may tama ng bala. Hindi pa natin masabi kung point of entry ba yun or, basta may tama siya sa ulo tsaka leeg. Naka-recover ng dalawang basyo," sabi ni Pascasio.

Sa pag-iimbestiga ng pulisya, napag-alamang dati nang nakulong ang biktima at kalalaya lamang nito noong nakaraang taon.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC