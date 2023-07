Isang bahay sa subdivision sa Noveleta, Cavite, nasunog. Courtesy: BFP-Noveleta Cavite.

Isang bahay ang nasunog sa isang subdivision sa Barangay San Antonio 1 sa Noveleta, Cavite, Linggo ng umaga.

Itinaas ito sa unang alarma ng 8:52 a.m. pero agad din itong idineklarang fire out ng 9:04 a.m.

Ayon sa Noveleta Fire Station, ang ikalawang palapag lamang ng bahay ang nasunog. Inaalam pa nila ang naging sanhi nito.

Wala namang nasaktan sa insidente at wala ring nadamay na ibang bahay.