Delegasyon ng Pilipinas sa WCOPA, humihingi ng tulong

Humihingi ng tulong ang delegasyon ng Pilipinas sa World Championships of Performing Arts (WCOPA) sa Anaheim, California sa mga Pinoy sa Amerika.

Kabilang dito ang suplay ng pagkain, tubig, at vitamins para sa mga pambato ng bansa sa pandaigdigang kompetisyon na itinuturing na talent olympics.

Ayon sa WCOPA-Philippines, ito ay dahil sa kakapusan sa nakuhang suporta ng delegasyon sa kabila ng mga naiuuwing medalya para sa bansa sa mga nakaraang kompetisyon.

Miyerkoles nang tumulak patungong Estados Unidos ang Philippine team na makikipagtagisan ng galing sa pag-awit, pagsayaw, at iba pang performing arts sa iba’t ibang bansa.

“We are requesting that kung pupuwede na mapadalhan kami ng tulong, vitamins as well kasi there’s a spike of COVID though we are all wearing masks, sabi ni Annie Mercado, creative director ng WCOPA Philippines.

"Nakikiusap po kami sa lahat ng FIlipino Americans, I’m requesting and wishing that the bayanihan spirit is alive in your hearts.”

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC