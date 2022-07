Kinakausap ng ilang commuter na hindi bakunado o walang proof of vaccination ang isang Philippine Coast Guard personnel sa Quezon City, January 17, 2022. Rolex dela Pena, EPA-EFE/file

MAYNILA – Nakikita ng mga eksperto ang posibilidad na nasa bansa na ang bagong omicron subvariant BA.2.75 o Centaurus.

Ito ay matapos maunsyami ang inaasahang peak ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila ngayong linggo, at nagpatuloy dumami ang mga nagkakasakit.

“Hindi naman typical pattern iyan. Usually, kapag pababa na siya, tuloy-tuloy na pababa. So, bakit siya tumaas ulit? May possibility na baka may ibang subvariant na umiikot,” Guido David, fellow ng OCTA research group.

Nitong Biyernes, naitala ang 3,389 na bagong kaso ng COVID-19, ang pinakamataas mula noong Pebrero 12. Labing lima ang naitalang namatay.

Umabot sa 1,169 sa mga kasong ito ay galing sa Metro Manila.

Napapansin na rin ang pagdami ng mga kaso sa Calabarzon at Central Luzon, ganon din sa Central at Western Visayas, ayon sa ABS-CBN Data Analytics Team.

“Talagang pataas pa rin po ‘yung mga cases at hindi pa po natin nakikita ‘yung peak. Nakikita natin ngayon, tumataas na rin ang mga kaso outside Metro Manila,” ani Edson Guido, head ng ABS-CBN Data Analytics team.

Samantala, ayon kay David, posibleng umabot pa hanggang Agosto ang pagdami ng mga kaso o sa panahon ng pasukan ng mga estudyante; taliwas sa dating projection na peak na ng mga kaso sa kalagitnaan ng Hulyo saka patuloy na bababa pagdating Agosto.

“Sa South Africa, more or less, mabilis lang ‘yung surge – Parang one month na pataas, one month na pababa. Tapos na. Ito ‘yung omicron BA.5,” ani David.

“Pero parang prolonged ‘yung surge nito eh, or whatever you want to call it, wave. It did not behave according to the patterns we were expecting.”

Pareho ang obserbasyon ng infectious disease specialist na si Dr. Rontgene Solante ng Department of Health (DOH) technical advisory group.

Bagama't wala pang kumpirmasyon base sa huling genome sequencing report, hindi isinasantabi ni Solante na nasa bansa na rin ang Centaurus.

“Actually, nag-peak na, pababa na sana, which is characteristic of the previous increase in the cases before, ‘yung mga unang variants of concern. It was unlikely na talagang tataas uli,” ani Dr. Rontgene Solante miyembro ng DOH Technical Advisory Group.

“It’s not a remote possibility also that the new variants of concern are already here, which is the BA.2.75,” dagdag pa niya.

Ayon sa DOH, lumalabas sa inisyal na ebidenysa na mas nakahahawa ang Centaurus kumpara sa ibang subvariants.

Gayunman, maaga pa umano para masabing mas mabagsik ang Centaurus lalo’t hindi naman napupuno ang mga ospital sa mga bansa na meron na ito.

“Sinasabi nila this would be much transmissible compared to the other subvariants of Omicron. Pero ang ebidensya para makapagsabi kung ito ay mas severe and critical ang pino-produce, hindi pa kumpleto. This is being monitored by our international epidemiologists and experts,” ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

“Mas mataas ang hawahan nito, dalawang variants of concern na mataas ang hawahan and at the same time can produce more breakthrough infections doon sa mga nabakunahan and possibly also reinfection,” dagdag pa ni Solante.

