Arestado ang 4 na Chinese nationals dahil umano sa pagdakip sa tatlong kapwa Chinese nationals.

Ayon sa Manila police, nagpunta sa kanilang istasyon ang isang lalaki para i-report na habang nasa Malate sila bigla umanong isinakay ng mga suspect ang kaniyang tatlong kasamahan sa isang van at nanghingi sa kanya ng P3 milyon kapalit ng pagpapalaya sa mga biktima.

Sinamahan ng mga operatiba si Wang na kunwaring makikipagkita sa mga suspek sa Malate para iabot ang ransom money.

Nang matunton nila ang lugar, natukoy agad ni Wang ang mga suspek na agad namang inaresto ng mga pulis. Nakumpiska rin sa mga suspek ang isang baril.

Na-rescue naman ang mga biktima na natagpuan sa loob ng van. Ayon sa kanila, dinala sila umano ng mga suspek sa Bayport Area sa Parañaque ng ilang araw, pisikal na inabuso, at hindi pinakain.

Nahaharap ngayon ang mga suspek sa kasong kidnap for ransom at possession of illegal firearms.

MULA SA ARKIBO

