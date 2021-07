Repatriation ng stranded OFWs sa UAE, kasado na sa susunod na linggo

Pagre-repatriate ng mga OFW mula sa UAE nitong Hulyo. Courtesy: Department of Foreign Affairs/File

MAYNILA— Kasado na ang susunod na repatriation flight na inorganisa ng Department of Foreign Affairs Office of Migrant Workers Affairs para maiuwi ang stranded overseas Filipino workers sa United Arab Emirates na inabutan ng COVID-19 pandemic sa lugar.

Sa virtual news forum ng Department of Labor and Employment o DOLE, sinabi ni Labor Attaché Manuel Dimaano na sa Abu Dhabi ay tinatayang mayroong humigit kumulang na 1,000 pang mga stranded OFWs.

"Marami pa rin na kababayan natin (ang gustong umuwi) in spite the continuous repatriation ng gobyerno. Marami pa rin tayong kababayan ang gustong umuwi because of medical condition at 'yung iba cancelled visa… around more or less siguro 1,000 pa dito sa Abu Dhabi," aniya.

"We hope na itong mga susunod na flights sponsored by DFA-OUMWA, maiuwi natin ang mga kababayan natin, 'yung mga nasa priority list. Itong (repatriation) hopefully sana matapos yung August. Siyempre habang tumatagal 'yung travel ban, marami ding naapektuhan especially 'yung mga mag-e-expire na ang visa at 'yung walang means to sustain 'yung kanilang pag-stay dito," ani Dimaano.

Ayon kay Dimaano, maaring bisitahin ang website ng Philippine Embassy sa Abu Dhabi para makapagparehistro sa repatriation program ng pamahalaan.

Kung hindi magkaka-aberya sa schedule, sinabi ni Dimaano na tuloy na tuloy na ang susunod na flight ng repatriation sa susunod na linggo.

"Meron tayong July 27 and July 30 (schedule flight), eto yung sa DFA-OMWUA sponsored chartered flights. Ang capacity kasi ng plane is 350 so 'yun 'yung full capacity niyan, hopefully mapuno natin. Dito sa Abu Dhabi humigit kumulang 1,000 pero sa Dubai ayaw ko nang magsabi ng figure… Sabihin na natin mga doble 'yung numbers ng number namin sa Dubai.” ani Dimaano.

Bagama't hindi naman aniya obligado na fully vaccinated na ang pauwing OFW, mahigpit naman ang requirements sa mga ito bago pasakayin sa chartered flight pauwi ng Pilipinas.

“Walang requirement na fully vaccinated (ang pauwing OFW), ang alam ko lang kailangan negative sila sa RT-PCR test bago sila mag-board sa plane. Mahigpit 'yung airline, hindi sila pasasakayin kung walang negative RT-PCR test result,” ani Dimaano.

Samantala, sinabi ni Dimaano na batay sa records ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), nasa 5,000 Pinoy sa Abu Dhabi ang tinamaan na ng COVID-19 simula nang mag-umpisa ang pandemya.

“Sa datos ng ating OWWA, kulang 5,000 'yung na-test na positive for COVID-19 at almost 2,000 'yung naka-recover na OFWs natin. Merong mga namatay din, halos wala pang 20 ang na-record natin na deaths… siyempre naiuwi 'yung mga ano n'yan (remains) so may mga clearances na kailangan so once na okay 'yung clearances kaagad na pina-process para maiuwi 'yung remains nila," ani Dimaano.



Inilalapit anya ng Philippine Overseas Labor Office (POLO) sa OWWA ang mga Pinoy na humihingi ng tulong habang ang iba ay nabibigyan din ng ayuda mula sa Filipino community doon.

Sabi ni Dimaano sa ngayon, pangatlo lamang sa binabantayang strain ng COVID-19 sa Abu Dhabi ang Delta variant. Mas marami pa rin aniya ang Alpha at Beta variant doon.

Sa kabila ng hindi pa humuhupang pandemiya, naniniwala si Dimaano na may mga indikasyon na ng kaunting pagbuti ng sitwasyon lalo na sa usapin ng trabaho para sa mga Pilipino sa Abu Dhabi.

"Ngayon mas mataas 'yung bilang ng job orders na nare-receive natin although 'yung 2019 mas marami pero so far naman from January to June ay nakikita natin na nagi-improve 'yung mga request coming from the companies. Karamihan sa mga job orders natin come from 'yung mga household service workers, second 'yung mga nurses at doon sa mga personnel services, manicurists, makeup artists at technical jobs," ani Dimaano.

— Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

