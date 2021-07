Maynila nakapagbakuna na ng kalahati ng 800K 'local herd immunity' target

MAYNILA — Apat na buwan matapos mag-umpisa ang vaccine rollout sa Maynila, higit 400,000 indibidwal na ang fully-vaccinated sa kanila, batay sa datos ng lokal na pamahalaan nitong Biyernes.

Kalahati na ito sa target nilang 800,000 fully-vaccinated sa Setyembre para makamit ang "local" herd immunity, ayon sa Manila Health Department.

Sa kabila ng ilang araw na masamang panahon, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabakuna ng first at second dose ngayong Biyernes.

Noong Huwebes, umabot sa 29,620 ang bilang ng mga nabakunahan, 14,179 dito ang tumanggap ng unang dose, habang 15,441 ang second dose.

Mas maayos naman ang sitwasyon ngayon sa San Andres Sports Complex, kumpara sa mga nakalipas na araw.

Bandang alas-13 ng tanghali ay 1,263 na ang nabakunahan ng first dose sa San Andres Sports Complex mula sa target na 2,000.

"Feeling ko mas safe na kasi nakakuha na ako ng first dose. And hoping kapag may second dose na mas lalo pang safe," ani Maribel Valdez, nagpabakuna.

May mga tent na rin na inihanda sa labas na puwedeng silungan sakaling kailanganin para mapatupad ang physical distancing sa loob ng vaccination site.

