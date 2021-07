Ilang Pinoy sa Vietnam nananawagan ng tulong dahil sa COVID-19 surge

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nananawagan ng tulong ang ilang Pinoy sa Vietnam na apektado ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa lugar.

Sa panayam sa Teleradyo, ibinahagi ng Pinoy na si Claude Diaz na maraming mga Pinoy sa Vietnam ang nawalan ng trabaho dahil sa mga lockdown, na dalawang linggo nang ipinapatupad.

"Marami tayong mga kababayan na nangangailangan ng tulong gawa nga ng nawalan sila ng trabaho. Mayroong mga kumpanya at mga paaralan especially sa mga teachers na pansamantalang nagsara kaya hindi nila maiwasang mangamba sa kanilang kalusugan at kanilang trabaho," ani Diaz, na tatlong taon nang nakatira sa Vietnam.

"Na kung hindi pa ma-lift itong mga restrictions sa kasalukuyan ay baka hindi pa sila makabalik sa trabaho," dagdag niya.

Ibinaba ng Vietnam ang Directive 60 kung saan bawal lumabas ang kanilang mga residente maliban na lang kung essential ang pupuntahan gaya ng pamimili ng pagkain o kaya gamot.

May mga Pinoy na ring gusto nang umuwi pero naantala ang repatriation na naka-schedule noong Hulyo 21 dahil sa mahigpit na protocols ng Vietnam.

Nakikipag-ugnayan na rin ang embahada ng Pilipinas sa pamahalaang Vietnam para mapauwi ang mga Pinoy.

Nakararanas ngayon ang Vietnam ng pinakamalalang coronavirus disease (COVID-19) outbreak simula nang tumama ang pandemya.

Noong Huwebes ay naitala roon ang higit 6,000 na bagong COVID-19 cases.