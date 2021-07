Ilang Metro Manila LGUs naghahanda na sa banta ng COVID-19 Delta variant

Pinipilahan ng ilang taga-Quezon City ang isang vaccination site sa Commonwealth Elementary School noong Hulyo 20, 2021. Isa ang pagbabakuna sa nakikitang pagtugon ng mga eksperto sa banta ng Delta variant. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA— Naghahanda na ang ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa banta ng Delta variant dahil sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19.

Ang Quezon City, nagtayo ng task force para tutukan ang mga hakbang na dapat gawin para matugunan ang posibleng pagpasok ng variant sa lungsod.

Inihahanda na rin ng lungsod ang mga ospital, kabilang ang pagbili ng mga kagamitan sakaling magkaroon ng surge.

Pinaghahandaan din ang projection na 2,200 daily active cases kaya nagdagdag at nag-upgrade na ang lungsod ng mga isolation facility.

"At the moment wala pa silang na-identify sa loob ng Quezon City but that is not to say na hindi kumakalat ang virus. Ibig sabihin, hindi lang naka-identify that's why ang amin pong mindset dito sa Quezon City ngayon, we treat every COVID-19 positive case now as possible Delta variant [case]," ani Belmonte.

Una nang nabanggit ng OCTA Research group na nasa "early stages" ng COVID-19 surge ang Kamaynilaan. Sa ulat ng grupo, sinasabing muling tumaas ang reproduction number ng COVID-19 sa NCR sa 1.15 - na may pagkahalintulad umano sa naging trend noong Pebrero.

Sinasabi rin ng OCTA Research na posibleng may kinalaman ang pagtaas ng kaso sa Delta variant, na nagpadapa sa health care system ng ilang bansa sa Asya.

Nitong Huwebes, naitala ang 12 dagdag pang kaso ng Delta variant. Sa kabuuan, may 47 nang kaso ng nasabing variant na naitala sa Pilipinas.

Ang Valenzuela City, pinalalakas naman ang contact tracing at pagbabakuna para mapaghandaan ang posibleng surge na dadalhin ng Delta variant.

"We have to assume na nandito na siya sa paligid at we have to prepare at kailangan nating mag-ingat,” ani Vice Mayor Lorena Natividad.

Sinabi naman ni treatment czar Health Undersecretary Leopoldo Vega na pantapat sa variant ang pagiging agresibo ng mga lokal na pamahalaan, maging ng mga residente pagdating sa prevention, detection, isolation, treatment, at reintegration (PDITR) strategies.

Naabisuhan na rin ang mga lokal na pamahalaan na higpitan ang protocols at paghandaan ang dagdag-alokasyon sa mga ospital at treatment facility, bukod pa sa paghahanda ng imbentaryo ng gamot at oxygen tanks.

"At least we are getting prepared kung talagang magkakaroon ng surge, so on our end as long as agressive ang ating PDITR and at the same time may contingency plans ang lahat ng mga ospital with regards to the surge then we are prepared," ani Vega.