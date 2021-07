Hiwalay na public bus para sa mga bakunado vs. COVID-19 ihinihirit

Isinusulong ng isang opisyal ang pagkakaroon ng eksklusibong public bus para lang sa mga bakunado. ABS-CBN News/File

MAYNILA - Isinusulong ng isang opisyal ang pagkakaroon ng public bus para lang sa mga bakunado, sa harap ng banta ng Delta variant sa bansa.

Paliwanag ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion, inaasahan din kasi na lalo pang dadami ang mga manggagawa habang niluluwagan ang quarantine protocols.

"There will still be buses for those who are vaccinated and unvaccinated. But there will be exclusive buses for the vaccinated kasi if you're vaccinated you have to go to a bus kasi they have to increase most of the capacity of the bus para kumita rin sila. So the way to do that is to only put vaccinated people there, you cannot mix e," ani Concepcion.

Watch more on iWantTFC

Aprubado dito ang Provincial Bus Operators Association of the Philippines pero dapat daw bakunahan muna ang karamihan sa mga drayber at konduktor.

"Ang request namin doon taasan na ang load factor na from 50 percent, taasan na to 70 to 80 percent. Total, fully vaccinated ang crew, fully-vaccinated ang pasahero," ayon sa executive director ng grupo na si Alex Yague.

Bukas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa ideya pero hindi pa nakakarating sa kanila ang pormal na hiling ni Concepcion.

"Parang dedicated lane din lang 'yan naman, ang concept e. Maganda ang objective pero kailangan namin aralin kung papaano lalo na sa mga bus routes natin, possible siguro 'yan sa mga bus routes," ani LTFRB Technical Division Chief Joel Bolanos.

Aminado rin sina Concepcion at ang LTFRB na mahirap itong ipatupad sa jeep lalo't mas madalas ang sakay-baba ng mga pasahero.

Matatandaang kinumpirma ng Department of Health na may local transmission na sa bansa ng Delta variant, isang uri ng COVID-19 variant na higit na nakakahawa at itinuturong dahilan ng pagkadapa ng health care system ng India.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News