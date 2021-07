'Delta variant may local transmission na sa Pilipinas'

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - May local transmission na ng COVID-19 Delta variant sa Pilipinas, ayon sa Department of Health.

Iba ito sa community transmission kung saan laganap na ang hawahan at hindi na matukoy ang pagkakaugnay ng mga kaso ng sakit.

Sa mga kasong naitala ng DOH, nasa antas pa lang ng local transmission ang nasabing variant.

Ganito ang nakita ng DOH sa ilang kaso ng Delta variant, kung saan ang hawahan ay nangyari sa loob ng isang bahay at sa lamay.

"'Yung cluster of infection ng isa na may Delta variant, nakitaan natin na may nagtatrabaho sa isang lugar at umuwi sa bahay, at doon po sila ay nagkaroon ng pagkakahawahawa. Nagkaroon din tayo ng isang returning overseas Filipino na umuwi dahil namatay ang nanay," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

"Pagkatapos 'yung nanay niya, best friend po 'yung asawa na nagkaroon naman ng sakit sa isang lugar sa ating bansa. At noong um-attend ng wake 'yung asawang na nagkasakit, du'n po nagsimula 'yung cluster of infection sa lugar na ito," dagdag niya.

Magkakamag-anak din ang dalawang kaso ng Delta variant sa Calamba, Laguna, ayon kay DOH - Calabarzon director Dr. Eduardo Janairo.

Ang mga ito ay hindi lumalabas ng bahay dahil naka-work from home - maliban na lang kung pupunta sa grocery o botika.

"Sabi ko nga i-dig deeper baka naman merong bumisita galing abroad or may nakasalamuha even within the grocery or pharmacy na kakilala na galing abroad din. Baka naman may nakasalamuha within the grocery or pharmacy na kakilala na galing abroad din," ani Janairo.

Sa tala ng DOH, sinasabing 6 sa mga Delta variant case ay nasa Bataan; dalawa naman ang nasa Laguna, isa ang nasa Maynila, dalawa ang nasa Pasig at isa naman ang nasa Taguig. Nalipat naman sa Metro Manila ang isang kasong naiulat sa Bicol Region matapos isailalim sa validation.

Ang anim na kaso sa Central Luzon, may mild na sintomas. Nagpapatuloy ang pangangalap ng impormasyon ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit (RESU) maging ang contact tracing sa kanilang mga nakasalamuha.

Bagama't sinasabi ng direktor ng DOH Central Luzon na kontrolado pa ang COVID-19 cases sa Central Luzon ay patuloy ang panawagan nila sa mga ospital na maghanda sa posibilidad ng pagtaas ng mga kaso.

"We are also encouraging the hospitals to again prepare, prepare or increase ng COVID beds, prepare the oxygen ng mga hositals, prepare natin ang gamot na kakailanganin natin para sa COVID and even we are encouraging the local government units to ensure we also prepare our quarantine facilities," ani DOH Central Luzon Director Dr. Corazon Flores.

Nakarekober naman noong Hulyo 10 ang kaso ng Delta variant sa Maynila, pero noong Huwebes lang kinumpirma sa lokal na pamahalaan na Delta variant ang dumapo sa pasyente.

Negatibo naman ang resulta ng panibagong COVID-19 test sa pamilya ng pasyente. Panawagan ni Manila Mayor Isko Moreno na huwag sanang paabutin ng mahabang panahon bago masabihan ang mga lokal na pamahalaan na may Delta variant ang isang pasyente.

"Hopefully huwag namang umabot ng isang buwan bago impormahan 'yung mga local government. Nang sa gayon magawa ng mga local government 'yung mga dapat nilang gawin. Huwag mataranta. 'Yung takot gagamitin natin para sa pag-iingat. Maging responsable sa bawat isa," ani Moreno.

Nakitaan na ng DOH ng pagtaas ng kaso ang ilang lugar kahit na sinasabing low-risk na ang Pilipinas.

Una nang sinabi ng OCTA Research Group na maaaring nasa "early stages" na ng surge ang rehiyon. Pero hindi sang-ayon dito ang DOH.

"Wala pa tayong nakikitang objective basis that we will be announcing that there is already this surge. let us try to go back to the definition of a surge. kailangan maging maingat sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan dahil ngayon takot na takot na ang ating mga kababayan. Wag na nating dagdagan," ani Vergeire.

Mas agresibong hakbang naman ang tinitingnan na paraan para tapatan ang Delta variant.

Sinabi naman ni treatment czar Leopoldo Vega na mas malaki na ngayon ang kakayahan ng One Hospital Command pagdating sa COVID-19 response na magiging nationwide na.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News