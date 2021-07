Butuan LGU ipinasa ang sisi tungkol sa 'nakalibot' na mga tripulanteng may COVID-19

MAYNILA — Nagsumite na ng full report ang lokal na pamahalaan ng Butuan City sa Department of the Interior and Local Government (DILG) kaugnay ng mga tripulanteng nakababa sa isang vessel galing Indonesia na positibo sa COVID-19.

Sinisisi ng Butuan City ang ilang ahensiya ng gobyerno kung bakit nakababa sa barko ang mga may sakit na pasahero.

Sabi ni Butuan City Mayor Ronnie Vicente Lagnada, nagkaroon ng pagkukulang ang ilang ahensiya kaya nagkaroon tuloy ng banta ng COVID-19 sa kanilang lugar.

"Ito po kasi major lapses ng control especially sa health protocols natin na mga—that’s handling port operation ng ating mga port dito sa Butuan. To mention a few government agencies – Philippine Ports Authority, Bureau of Immigrations, Bureau of Customs and even the Coast Guard and Bureau of Quarantine," ani Mayor Ronnie Lagnada.

Nakikiusap rin aniya ang LGU na makipag-ugnayan ang mga ahensiya na ito sa kanila para agad na maiparating ang pagpasok o paglabas ng isang vessel sa Butuan, gayundin para ma-monitor agad ang mga dumadating sa airport at bus terminals.

Samantala, puspusan pa rin ang pag-contact trace sa mga nakasalamuha ng mga tripulanteng Pilipino.

Sa mga nahahap nila, puro asymptomatic aniya ang kondisyon ng mga ito.

—Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News