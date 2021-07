Pagpasok sa Baguio City, muling lilimitahan dahil sa COVID-19

MAYNILA - Nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng Baguio City nitong Biyernes na papayagan lang na pumasok sa siyudad ang mga galing sa mga lugar na naka enhanced, modified enhanced at general community quarantine with heightened restrictions kung authorized persons outside residence (APOR) ang biyahero.

Kasabay ito ng pagdeklara ng GCQ with restrictions sa Metro Manila, sa harap ng pagtala ng COVID-19 Delta variant cases.

Ayon sa lokal na pamahalaan ng Baguio City, papayagan ang mga ito sa loob ng tourism hub kung may kumpleto silang mga dokumento at kapag naisailalim sila sa health screening sa City Triage Units.

"This is to reiterate that travelers arriving in Baguio from ECQ, MECQ, at GCQ with heightened or additional restrictions shall be limited to APORs with complete travel documents," anila sa isang pahayag na inilabas hapon ng Biyernes.

Puwede namang pumasok sa Baguio ang mga hindi APOR kung manggagaling sa mga lugar na naka-normal GCQ o kaya mas maluwag na modified GCQ, basta't sumailalim sa mga city entry protocols at triage procedures.

Matatandaan na muling isinailalim sa GCQ with heightened restrictions ang Kamaynilaan, at ang apat pang probinsiya kasunod ng banta ng Delta variant. May ilang lungsod din gaya ng Ilocos Norte at Ilocos Sur, na kalapit lang ng Baguio City, at ang Davao De Oro at Davao Del Norte na inilagay sa nasabing restrictions.

Sa GCQ with heightened restrictions may ilang limitasyon pagdating sa mga dine in services. Pinagbabawalan din ang mga meeting, convention, events, at iba pa.

Sa ngayon may aabot na sa 47 kaso ng Delta variant na naitala sa bansa, ang ilan sa mga ito ay galing sa Metro Manila.